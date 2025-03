Der Integrator IT-Haus veranstaltet am 18. März einen Webcast in Kooperation mit Sharp/NEC. Das Thema lautet „Maximale Wirkung bei minimalen Kosten“ – es geht um die zunehmende Bedeutung und die wirtschaftlichen Vorteile von LED Walls in der heutigen digitalen Kommunikationslandschaft. Wolfram Last von Sharp/NEC und Kai Rath von IT-Haus erläutern gemeinsam, warum LED Walls heute preislich attraktiv sind und wo ihre Einsatzmöglichkeiten liegen.

Der Webcast ist als einstündige, kostenlose Live-Session von 10 bis 11 Uhr angelegt. Interessierte können sich über die Website von IT-Haus anmelden.