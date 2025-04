Atlona hat Paul Krizan zum Product Line Manager befördert. Er wird die Produktmanagement- und Hardware-Engineering-Teams leiten, um den Entwicklungszyklus der Atlona-Produkte voranzutreiben. Er berichtet direkt an Jamey Swigert, Executive Director von Atlona.

Paul Krizan kam 2020 als Product Manager, Networked AV zu Atlona, wo er für das Management des gesamten Produktlebenszyklus der AV-over-IP-Lösungen des Unternehmens verantwortlich war. In diese Zeit fällt unter anderem die Entwicklung und Einführung von Omnistream 2.0. Zuvor war er unter anderem bei AMX, Harman und Signify tätig.

„Mein Hauptziel ist es, alle Produktentwicklungsbemühungen mit den strategischen Initiativen von Atlona in Einklang zu bringen“, kommentiert Paul Krizan. „Das bedeutet, dass wir neue Produkte und Lösungen auf den Markt bringen müssen, um die Integrations- und Endbenutzeranforderungen in unseren Kernbereichen Bildung und Unternehmen zu unterstützen. Vernetzte AV, USB-C-Transport und eine sich entwickelnde BYOD-Landschaft bleiben aus technologischer Sicht wichtige Entwicklungsbereiche. Wir werden auch weiterhin unsere Produktdesigns so vereinfachen, dass sie einfacher zu installieren und zu verwenden sind.“

„Pauls Erfolg über fast fünf Jahre bei der Leitung unserer Networked-AV-Produktstrategie machte ihn zum idealen Kandidaten für diese wichtige Führungsposition, die letztendlich den zukünftigen Erfolg von Atlonas Produkt-Roadmap lenken wird“, kommentiert Jamey Swigert. „Seine umfassende Branchenerfahrung und sein elektrotechnischer Hintergrund stärken seine Fähigkeit, unsere Teams durch das zu führen, was wir als eine dynamische Zukunft für die AV- und IT-Produktentwicklung in der weltweiten kommerziellen AV-Industrie erwarten.“