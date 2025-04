Der Hamburger Digital Signage-Anbieter Accenta holt sich zwei Führungskräfte: Swen Wieske und Carsten Jens Brück ergänzen die Geschäftsführung um Jessica Kalla. Swen Wieske kommt von Bose Professional und war zuvor als Verkaufsleiter für den Bereich Handel und Projekt tätig. Carsten Jens Brück, der seit 1996 in der Branche aktiv ist, war mehr als ein Jahrzehnt als Vertriebsleiter bei AEI und Radio P.O.S. Kiel tätig.

Als Doppelspitze übernehmen Sie die Verantwortung in der Geschäftsleitung in den Bereichen Sound & Signage. Mit Ihrer Expertise will Accenta seine Marktposition weiter stärken und ausbauen. „Im Zuge unseres stetigen Wachstums sehen wir die Notwendigkeit einer breiten aufgestellten Organisation, um auch in diesem Jahr national und international weiter wachsen zu können „, sagt Jessica Kalla. „Beide Neuzugänge sind branchenerfahren und sowohl operativ als auch strategisch eine willkommene Verstärkung.“

Mit der erweiterten Geschäftsführung könne Accenta bestehende Partnerschaften und das Neukundengeschäft schneller und gezielter vorantreiben. Insbesondere im Bereich Sound, der Gema-freien Musik für den Einzelhandel anbietet, sieht Jessica Kalla weitere Wachstumschancen: „Wir sind seit 2009 am Markt und sehen eine positive Dynamik in unserem Marktumfeld, die wir als gestandener Mittelständler nutzen wollen.“