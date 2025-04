Sony und Samsung präsentierten vor mehr als fünf Jahren die ersten Ultra Fine Pixel LED-Lösungen. Jetzt steht MicroLED (MLED) vor dem Marktdurchbruch: Experten erwarten in diesem Sommer, dass MLED erstmals SMD im Wert überholen wird. Einer der Gründe ist der zunehmende Wettbewerb und neue Massenproduktionskapazitäten.

Der weltgrößte LCD-Hersteller BOE ist einer der neuen Anbieter im Markt mit großer Finanzkraft. Im März startete BOE in Zhuhai in direkter Nachbarschaft zu Macau mit der Auslieferung der in Massenproduktion gefertigten Panels.

BOE sieht sich mit der neuen MLED-Fabrik gut aufgestellt – sowohl aus technologischer Sicht als auch in Bezug auf die Fertigungskapazität für „Chip-Gehäuse-Displays“. Neben SMD- und den COB-basierten MLED-Lösungen bietet BOE auch als erster Anbieter COG (Chip on Glass)- MLED unter der Bezeichnung α-MLED an.

Der chinesische Fertiger produziert ein breites Portfolio an MLED-Lösungen – von MLED mit bis zu 0,3 mm Pixelpitch, über COG-MLED mit 0,5 mm Pixelpitch bis hin zu COB mit Pixelpitches von 0.9-1.5 Millimetern. Neben Direct View produziert BOE auch MLED-Hintergrundbeleuchtungslösungen für TVs/Displays, Monitore, Notebooks, Gaming-Displays und den Automobilbereich.

BOE beliefert derzeit nach eigenen Angaben auch das bisher größte MicroLED-Projekt: eine Fläche in Zhuai mit 600 Quadratmetern COB-LEDs und einer Auflösung von 67.680 × 5.670 Pixeln