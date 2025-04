Der Digital Signage Summit Europe ist Pflichttermin für alle, die aktiv an der Zukunft von Digital Signage mitwirken wollen. Vom 21. bis 23. Mai 2025 kehrt er ins Hilton Munich Airport zurück – dieses Jahr mit drei vollen Tagen Programm.

„Die Digital Signage-Branche entwickelt sich gerade unglaublich schnell, deshalb war es wichtig, den DSS Europe auf drei Tage auszudehnen. So können wir zentrale Themen wirklich ausführlich behandeln. Besonders AI und Managed Services verändern gerade alles – das erweiterte Format gibt uns die Chance, tiefer in die Diskussionen einzusteigen, mehr Fachwissen einzubringen und verschiedenste Perspektiven zu hören – von Führungskräfte großer Marken bis hin zu kreativen Köpfen und Nischenspezialisten. Damit wird der DSS Europe zu einem Muss für alle in der Digital Signage-Welt“, sagt Florian Rotberg, Conference Chair und Geschäftsführer von invidis.

Tag 1 – Mittwoch, 21. Mai: Neu – Das Digital Signage Technology Forum

Der erste Tag des DSS Europe 2025 startet mit einem neuen Format: dem Digital Signage Technology Forum. Hier dreht sich alles um aktuelle Tech-Trends wie AI, Cybersecurity, Remote Device Management und Plattformen. Der Tag richtet sich vor allem an technische Entscheider aus dem Integratoren-Bereich.

Los geht’s mit einer Keynote von Florian Rotberg und Stefan Schieker von invidis, die einen Überblick über den Stand der Softwareentwicklung geben – mit besonderem Fokus auf Schutz vor Cyberangriffen auf Digital-Signage-Netzwerke.

Im Laufe des Tages werden spannende Fragen behandelt: Wie lässt sich AI sinnvoll integrieren? Was sind die Vor- und Nachteile von On-Premise- vs. Cloud-Lösungen? Worauf sollte man bei APIs achten? Welche Player-Technologien setzen sich durch? Zu Wort kommen unter anderem Experten wie Jesper Knoop-Henriksen von Google Chrome OS, Marcus Panwitz von Teamviewer und Josef Schneider von Kirchberg Capital.

Auch das Thema Content kommt nicht zu kurz – es geht unter anderem um Content Distribution über App-Stores und HTML5-Streaming.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Tag 2 – Donnerstag, 22. Mai: Fokus auf Managed Signage

Am zweiten Tag geht es um die großen strategischen Fragen rund um Digital Signage und DooH. Das zentrale Thema ist, wie Managed Services die Geschäftsmodelle in der Branche grundlegend verändern.

Diskutiert werden wichtige Themen wie datengestützte Entscheidungen, Green Signage und wie sich der Wettbewerb gerade neu sortiert. In Keynotes und Podiumsdiskussionen sprechen Top-Führungskräfte darüber, wie Unternehmen mit geopolitischen Unsicherheiten umgehen, AIfür Wachstum nutzen und sich auf neue Trends in Software, Content und Technologie einstellen.

Ein Höhepunkt des Tages ist die Session „The Leading Integrators of the World“ mit Alberto Cáceres von Trison, der Einblicke in globale Integrationsstrategien gibt. Stan Richter von SignageOS teilt im „Network Operations Panel“ Best Practices für das Management komplexer Netzwerke. Im „Global Leaders Panel – The Billion Dollar Club“ spricht Johanny Payero von Lenovo, wie sich Milliarden-Unternehmen im Signage-Bereich weiterentwickeln. Und Johan Lind von Vertiseit bringt im „Software Leaders Panel“ seine Perspektive zur Zukunft von Digital-Signage-Software und Plattformen ein.

Tag 3 – Freitag, 23. Mai: AI, Digital Signage & Retail

Am dritten Tag dreht sich alles um die Rolle von AI bei Digital Signage und im Retail. Im Fokus stehen die Fragen: Ist AI der nächste große Schritt für Digital Signage? Wie lässt sich AI in der Praxis einsetzen? Und was muss sich ändern, damit die Integration reibungslos funktioniert?

Zum Auftakt gibt es eine investigative Keynote von invidis, die tiefer in das Zusammenspiel von AI und Digital Signage eintaucht. Über den Tag hinweg zeigen zahlreiche Speaker, wie AI Inhalte effizienter erstellt, Zielgruppen gezielter erreicht und datenbasierte Entscheidungen ermöglicht – ein Tag voller spannender Insights und echtem Business-Mehrwert.

Zu den Highlights gehören ein Fireside Chat zum Thema „AI& Transformation“ mit Branchenexperten wie Julian Phillips von AVI-SPL und Jon Sidwick von Blue Touch Paper. Weitere Sessions beschäftigen sich mit praktischen AI-Anwendungen, Content, Daten, Software, Operations und Security– unter anderem mit Inputs von Matteo Baldi von Livesignage, Pol Rosset von Windowsight und Johannes Tröger von Ameria.

Für alle, die sich speziell für Datenstrategien interessieren, gibt Iman Nahvi von Advertima Einblicke, wie Daten die Zukunft von Digital Signage prägen. Ergänzend dazu beleuchten mehrere Panels die aktuellen Entwicklungen im DooH-Bereich – von Markttrends über KPIs bis hin zu regionalen Besonderheiten. Außerdem spricht Shekhar Rao von Skycom India über globale Perspektiven im Bereich DooH und Retail Media.

Zum Abschluss des Tages werfen die invidis-Experten noch einen Blick auf AI und ihre Limitationen – und fassen die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.

invidis Strategy Awards und Jahrbuch

Das hier ist nur ein kleiner Vorgeschmack des vollen Programms. Auf der offiziellen Website kommen täglich neue Speaker und Sessions dazu. Zwei Termine stehen aber bereits fest auf der Konferenzagenda: Die invidis Strategy Awards am Donnerstag, dem 22. Mai, und die Vorstellung des neuen invidis Jahrbuch – die ultimative Referenz für alle, die sich mit Digital Signage beschäftigen.

Aktuell gibt es noch Tickets mit 30% Early-Bird-Rabatt. Alle Infos zur Registrierung und den Ticketoptionen sind hier zu finden: