Der in Dubai ansässige Digital Signage-Integrator Blue Rhine Industries ist für einen neuen Screen-Rekord verantwortlich: Das Unternehmen tauscht die Dubai Fountains durch den größten Outdoor-Screen des Emirats aus. Die Wasserspiele werden aber nicht vollständig abgeschafft – der 500 Meter lange LED-Screen soll nur für Ersatz-Entertainment sorgen, während das symbolträchtige Wahrzeichen renoviert wird. So will der Immobilienmogul Emaar die Besucher-Experience in der Gegend rund um seine ikonischsten Gebäude, die Dubai Mall und das Burj Khalifa, aufrecht erhalten, wie Timeout Dubai berichtet.

Der Screen wird gegenüber der Promenade installiert, die sich entlang der Brunnen zieht. Der digitale Brunnen-Ersatz ist aber nicht die einzige Entschädigung für die rund 50 an der Promenade gelegenen Restaurants – sie müssen während der vier Monate Renovierungszeit keine Miete zahlen. Die vorerst letzte Brunnen-Show fand bereits am 19. April statt.

Das will aber nicht heißen, dass die 500 Meter lange LED-Wall nicht spektakulär werden wird. Sie wird mit Sicherheit eine der längsten weltweit werden. Blue Rhine Industries hatte für Emaar 2023 schon eine Rekord-Installation geschaffen: Die 980 Quadratmeter große LED, die ein 11 Millionen Liter umfassendes Aquarium krönt, machte bereits als größter Indoor-Screen Dubais und einer der größten weltweit Schlagzeilen.