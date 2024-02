Das Konzept einer Videowall auf ein Aquarium bleibt ein exotisches – doch in der größten Mall der Welt ist Platz für ein 11 Millionen Liter umfassendes Aquarium gekrönt von einer 980m² großen LED. Nur wenige Schritte entfernt vom Burj Khalifa – dem höchsten Gebäude der Welt mit der höchsten größten Mediafassade. Willkommen in Dubai – dem Ort für WoW und Experiences.

Die OLED-Welle mit zu großer Auflösung

Für LG war es 2017 der ideale Platz um Aufmerksamkeit für gewölbte OLED-Screens zu bekommen. Mit immensen Aufwand für die Konstruktion wurden 820 professionelle OLED-Screens oberhalb des Dubai Mall Aquarium installiert und mit dem Guiness Book of Record Award ausgezeichnet. Leider bewies sich das Konzept als zu ambitioniert – die 709m² große OLED-Wall brachte es auf eine Auflösung von 1,7 Mrd Pixel. Die Content-Produktion war ein Albtraum und nur wenige Kampagnen wurden für die Wall entwickelt. Auch bewies sich die erste Generation OLED als wenig langlebig – sodass die OLED-Wall schon seit Jahren schwarz war.

Die Ecke rückt in den Fokus

Nun also der technologische Refresh mit Infiled 3.9mm LED der MV-Serie. Die 70x40m große LED Wall bietet eine managebare und fürs menschliche Auge völlig ausreichende physikalische Auflösung von 64 Millionen Pixel. Besonders wichtig war auch ein geringes Gewicht der LED-Cabinets – das bei der MV-Serie bei 20kg liegt.

Während die optischen Effekte bei der OLED-Wall auf der Wellenform der gebogenen stark reflektierenden Screens lag, setzt das neue Konzept auf große glatte Flächen mit runden Ecken. Ganz im 3D-Billboard Stil der weltweit für DooH-Kampagnen so beliebt ist. Ob der 3D-Effekt in der engumbauten Dubai-Mall zur Wirkung kommt, bleibt abzuwarten. Aber die neue LED-Wall – installiert über Monate ausschließlich in der Nacht vom regionalen Digital Signage Integrator Blue Rhine – wird nun wieder zur Highlight-Location für DooH-Kampagnen im Mittleren Osten.

Upgrade für die Größte LED-Wall der Welt

Auch die Mediafassade am Burj Khalifa – die weltgrößte Digital Signage Wall – steht vor einem Technologie-Refresh und wird in den kommenden Monaten mit neuen, höher auflösenden LED-Elementen aufgerüstet. Dubai macht sich schick im Wettbewerb um globale Aufmerksamkeit – insbesondere um gegen das aufstrebende Saudi Arabien weiter glänzen zu können.