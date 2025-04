Am 10. April veranstaltet die Lang AG wieder ihren alljährlichen „Frühjahrsputz“. In der Lang Academy in Lindlar bietet das Unternehmen ausgesuchte Produkte aus ihrem Mietpark zu reduzierten Preisen an.

Ab 10 Uhr beginnt die Anmeldung vor Ort, ab 11 Uhr startet der Sonderverkauf. Es kann sich auch schon vorab angemeldet werden. Unter der angebotenen Veranstaltungstechnik befinden sich Displays, Projektoren, Regietechnik sowie Halterungen und Leer-Cases. Alle Produkte sind laut der LANG AG geprüft und in gutem Zustand – jedoch ohne Rückgaberecht und Garantie.

Zudem startet um 12 Uhr eine Auktion bei der ausgewählte Geräte versteigert werden.

Eine Vorreservierung von Produkten ist nicht möglich. Die Verladung und der Transport der erworbenen Artikel liegt in der Verantwortung der Käufer:innen. Auskünfte erteilen Lina Lang und Mia Beutelstahl.