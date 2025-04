In Memoriam Martijn van der Woude

Martijn van der Woude war als Vice President Global Business Development und Marketing von PPDS seit sechs Jahren das Gesicht des taiwanesischen Displayherstellers. Auf unzähligen invidis-Konferenzen in Europa, Nordamerika und Asien war Martijn immer ein ausgesprochen ehrlicher Analyst und scheute sich auch nicht, Herausforderungen der Branche zu benennen.

In den sechs Jahren bei PPDS – lange gemeinsam mit Franck Racapé – machte er PPDS zur Nummer Drei des Digital Signage-Marktes. Davor lebte Martijn über zehn Jahre in China und baute dort ein eigenes LED-Unternehmen auf, das er vor dem Wechsel zu PPDS an Investoren verkaufte.

Martijn hinterlässt eine Frau und eine junge Tochter.