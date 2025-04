Der Systemintegrator IT-Haus stattete im Auftrag von Heraeus Electro-Nite mehrere Meetingräume am belgischen Unternehmensstandort in Houthalen-Helchteren mit moderner Konferenztechnik aus. Heraeus Electro-Nite ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Spezialisierung auf Messtechnik in geschmolzenen Metallen und betreibt Standorte in 25 Ländern. Das Projekt umfasste insgesamt fünf Räume mit unterschiedlichen Kapazitäten und Funktionen, darunter die „Innovation Hall“ als Veranstaltungsraum, der „Heraeus Saal“ mit Platz für bis zu 60 Personen, der „CEO/Board Room“ für Vorstandssitzungen, der verglaste „Green Room“ sowie ein weiterer klassischer Besprechungsraum.

Teams als technisches Rückgrat

Die technische Basis aller Besprechungsräume – mit Ausnahme der rein präsentationsbezogenen Innovation Hall – bildet Microsoft Teams Rooms (MTR). Für die Steuerung des softwarebasierten Raumsystems installierte IT-Haus Touchpanels in den Räumen, über die Mitarbeiter an Videokonferenzen teilnehmen, Meetings starten und weitere Teilnehmer einladen ohne den Einsatz mobiler Endgeräte können. Für das drahtlose Screen Sharing stellte IT-Haus die hardwarebasierten Systeme Barco Clickshare oder Yealink Roomcast zur Verfügung.

Samsung The Wall für Präsentationen im Großformat

Die medientechnischen Highlights sind zwei Samsung IA016B The Wall LED-Walls mit jeweils 146 Zoll, die in der Innovation Hall und im Heraeus Saal installiert wurden. Zusätzlich kamen ein Samsung QM85C LCD-Display in 85 Zoll sowie ein LG 110UM5K-B LCD-Display in 110 Zoll im Green Room zum Einsatz. Zur Befestigung dienten Btech-Halterungssysteme.

Für den Sound verbaute der Integrator drei Nureva HDL310 sowie ein HDL410 Audiokonferenzsystem. Die verwendete Microphone-Mist-Technologie sorgt durch tausende virtuelle Mikrofone für eine gleichmäßige Abdeckung des gesamten Raums und ersetzt klassische Tisch- oder Deckenmikrofone. Die Systeme kalibrieren sich bei Änderungen im Raumlayout automatisch und benötigen keine speziell geschulten Tontechniker zur Einrichtung oder Bedienung.

Andere Kamera-Set-ups für jeden Raum

Für die Videoübertragung kommen unterschiedliche Kamerasysteme zum Einsatz. In kleineren Räumen verwendete IT-Haus Einzelkameras wie die Logitech Rally und Jabra Panacast 50. In größeren Räumen wie dem CEO/Board Room und dem Heraeus Saal setzte der Integrator erstmals Yealink MVC S90 Konferenzsysteme ein. Diese beinhalten ein intelligentes Multikamerasystem, einen Mini-PC mit vorinstallierter Microsoft Teams Rooms App, ein Touchpanel, einen BYOD-Adapter sowie ein 4K-Präsentationspod. Die integrierten Funktionen für Sprecher- und Präsentatoren-Tracking fokussieren automatisch auf aktive Redner.

Zur Steuerung und Infrastruktur ergänzen vier Lenovo Thinksmart Core IP-Controller Kits das System. IT-Haus entwarf das gesamte System nach eigenen Angaben so, dass der Betrieb weitgehend standardisiert und benutzerfreundlich gestaltet ist. Die Meetingräume sind für hybride Arbeitsformen ausgelegt und sollen durch die eingesetzte Technik eine flexible Nutzung ohne großen Schulungsaufwand ermöglichen.

IT-Haus übernahm im Rahmen des Projekts die Beratung, Lieferung, Installation sowie den After-Sales-Support. Im Garantiefall erfolgt die Abwicklung über den Hersteller, darüber hinausgehende Serviceeinsätze werden bei Bedarf durch IT-Haus direkt übernommen.