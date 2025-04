Generative AI (GenAI) ist in Agenturen entlang der gesamten Wertschöpfungskette etabliert. Das ergibt eine gemeinsame Studie des Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) und Observatory International. Sie basiert auf einer Umfrage, an der mehr als 200 Agenturen aller Größen und Disziplinen teilnahmen.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich Agenturen in den vergangenen Jahren tiefgehend mit AI-Technologie beschäftigt haben und sie bereits in ihre Prozesse integrieren. „Im Branchenvergleich wird deutlich: Agenturen sind beim Einsatz von KI bereits erstaunlich weit“, sagt Franziska von Lewinski, Managing Partner von Observatory. Es gehe nicht mehr um Testen und Lernen. Agenturen schaffen bereits etablierte Prozesse, neue Geschäftsmodelle und die Maximierung des Ergebnisses für ihre Kunden.

Die zentralen Ergebnisse der Studie sind:

GenAI ist flächendeckend angekommen: 98 Prozent der befragten Agenturen setzen GenAI ein. 28 Prozent haben eigene AI-Modelle entwickelt, 54 Prozent nutzen angepasste („customized“) Modelle. 90 Prozent investieren bereits in AI-Technologie; 71 Prozent planen, die Investitionen 2025 zu erhöhen.

98 Prozent der befragten Agenturen setzen GenAI ein. 28 Prozent haben eigene AI-Modelle entwickelt, 54 Prozent nutzen angepasste („customized“) Modelle. 90 Prozent investieren bereits in AI-Technologie; 71 Prozent planen, die Investitionen 2025 zu erhöhen. AI wird für Kreation und Automation genutzt: Agenturen setzen AI zur sowohl Automatisierung repetitiver Aufgaben als auch zur Unterstützung kreativer Prozesse ein. 95 Prozent nutzen GenAI in der kreativen Arbeit – zur Verbesserung der Ideenentwicklung, von Designs und der Umsetzung. Zudem setzen Agenturen AI-generierte Echtzeitdaten ein, um kontinuierliche Markteinblicke zu ermöglichen.

Agenturen setzen AI zur sowohl Automatisierung repetitiver Aufgaben als auch zur Unterstützung kreativer Prozesse ein. 95 Prozent nutzen GenAI in der kreativen Arbeit – zur Verbesserung der Ideenentwicklung, von Designs und der Umsetzung. Zudem setzen Agenturen AI-generierte Echtzeitdaten ein, um kontinuierliche Markteinblicke zu ermöglichen. Agenturen fungieren als AI-Berater für Unternehmen: Durch ihre AI-Vorreiterrolle erhöhen Agenturen ihre Relevanz bei Kunden und unterstützen Unternehmen dabei, ihre AI-Fähigkeiten aufzubauen.

Durch ihre AI-Vorreiterrolle erhöhen Agenturen ihre Relevanz bei Kunden und unterstützen Unternehmen dabei, ihre AI-Fähigkeiten aufzubauen. AI ist nicht nur Effizienztreiber, sondern Kreativwerkzeug: 95 Prozent nutzen GenAI in der kreativen Arbeit – von der Ideenphase bis zur Umsetzung. AI macht kreative Prozesse nicht nur schneller, sondern stärkt auch den menschlichen Ideenreichtum.

95 Prozent nutzen GenAI in der kreativen Arbeit – von der Ideenphase bis zur Umsetzung. AI macht kreative Prozesse nicht nur schneller, sondern stärkt auch den menschlichen Ideenreichtum. Agenturgröße ist kein AI-Wettbewerbsvorteil: Auch kleine Agenturen haben AI erfolgreich integriert. Ein Unterschied besteht lediglich bei der Entwicklung eigener AI-Modelle, bei der größere Agenturen einen Vorsprung haben.

Auch kleine Agenturen haben AI erfolgreich integriert. Ein Unterschied besteht lediglich bei der Entwicklung eigener AI-Modelle, bei der größere Agenturen einen Vorsprung haben. Mit AI entstehen neue Geschäftsmodelle: Agenturen entwickeln neue Kooperations- und Abrechnungsmodelle rund um den Einsatz von GenAI. Das Leistungsportfolio wächst und neue strategische Ansätze im Kundenumfeld entstehen.

„Wie die Studie unterstreicht, ist generative KI der neue Sparringspartner im Kreativprozess. Sie challenged und optimiert Ideen und Lösungen. Bereits über die Hälfte der teilnehmenden Agenturen nutzt Customized KI-Modelle, um nachhaltige und maßgeschneiderte Lösungen für ihre Kunden und deren Marken zu entwickeln. Agenturen werden immer stärker zum strategischen Partner für KI-Innovationen“, sagt BVDW-Vizepräsidentin Anke Herbener.

Unternehmen, so das Fazit der Studie, könnten sich durch Agenturen einen Wettbewerbsvorteil in Sachen AI sichern. Agenturen in Deutschland unterstützen nicht mehr nur in der Kreation, sondern werden immer zu Wissensquelle, Berater und Enabler für die eigene AI-Transformation.