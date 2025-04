M-Cube, der zweitgrößte Digital Signage-Integrator in Europa, verstärkt sein Führungsteam: Gianluca Pasquali wird neuer Group CEO, Markus Korn Chief Sales Officer (CSO). Beide treten ihr Amt am 1. April an. Die strategischen Neueinstellungen sollen M-Cube in die nächste Expansionsphase führen – weiterhin unterstützt durch die Gründungspartner und die HLD Group.

Gianluca Pasquali folgt auf Bernd Hofstetter. Er bringt einen reichen Erfahrungsschatz aus seiner Zeit bei Vodafone mit, wo er unter anderem als Director Retail, Digital und Operations für die gesamte Vodafone Group tätig war. Sein Know-how in der digitalen Transformation, gepaart mit seinem Hintergrund in strategischer Beratung bei The Boston Consulting Group und M&A-Expertise von Pricewaterhouse Coopers, machen ihn zu einem idealen Kandidaten, um M-Cube in die Zukunft zu lenken.

Neben Gianluca Pasquali tritt Markus Korn als CSO in das Unternehmen ein. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung und war in leitenden Positionen bei LG Electronics Europe, Leyard Europe und Samsung Electronics Deutschland tätig. Markus Korn wird von Frankfurt am Main aus operieren.

Beide werden eng mit dem Executive Group President und Gründer von M-Cube, Manlio Romanelli, zusammenarbeiten. Die Veränderungen in der Führung werden als Schlüsselkomponente des Wachstums- und Investitionsplans betrachtet, den Manlio Romanelli zusammen mit den Gründungspartnern Leonardo Comelli und Mike Sponza, mit finanzieller Unterstützung des französischen Private-Equity-Investors HLD Group, vorantreibt.