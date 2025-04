Atlona, ein Unternehmen von Panduit, schließt eine strategische Partnerschaft mit der EAVS Groupe in Frankreich. Damit gehört Atlona zu den mehr als 40 AV-Marken der EAVS Groupe, eines Full-Service-AV-Distributor mit Schwerpunkt in den Bereichen Education und Enterprise.

Atlona bietet Lösungen für vernetzte und matrizierte AV-Systeme, darunter Produkte für AV over IP, Steuerung und HDBaseT. Die EAVS Groupe wird Integratoren bei der Spezifikation und Umsetzung entsprechender AV-Lösungen unterstützen.

„Französische Integratoren sind weitgehend universell und neigen dazu, in allen vertikalen AV-Märkten zu arbeiten“, sagt Christophe Botteri, Gründer und Präsident der EAVS Groupe. „Das macht die Sichtbarkeit der Marke besonders wichtig, um neue Geschäfte mit Integratoren zu gewinnen, die mit AV-Technologien in Bildungs- und Unternehmensumgebungen weniger vertraut sind. Unser Team aus Vertriebs-, Marketing- und Technikexperten arbeitet eng mit Atlona zusammen, um diese Vertrautheit aufzubauen, einschließlich Schulungsinitiativen, die die Aktivität des französischen AV-Kanals fördern.“

„Die EAVS Groupe kombiniert die Flexibilität eines unabhängigen Unternehmens mit einer nationalen Präsenz, was dazu beiträgt, den Ruf des Unternehmens in der französischen AV-Branche zu festigen“, sagt Thorsten Goecke, Business Director EMEA bei Atlona. „Ihre Verkaufsbeziehungen innerhalb der Wiederverkäufergemeinschaft werden durch ihren Ruf gestärkt, den Integratoren bei Bedarf wertvolle Schulungen und technischen Support zu bieten. Wir freuen uns auf ihre Beiträge, während wir gemeinsam daran arbeiten, die Marke Atlona in Frankreich aufzubauen.

Die Zusammenarbeit sieht unter anderem gemeinsame Initiativen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, technischer Support und Demonstrationen vor.