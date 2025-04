Der E-Paper-Hersteller E Ink kam am Mittwoch mit einer ganzen Reihe von Neuigkeiten auf die Touch Taiwan. Neben dem ersten Spectra-6-Display in 75 Zoll, der neuen DooH-Displaytechnologie Marquee und des Ripple-Waveform-Effekts launcht E Ink auf der Messe sein erstes Foldable: das Mooink V, einen Farb-E-Reader in 8 Zoll, der sich in der Mitte falten lässt.

Faltbares E-Paper tauchte die Jahre über immer wieder in Prototypen auf. Die Displaytechnologie dahinter, E Ink Gallery 3, hatte der Hersteller bereits vor zwei Jahren vorgestellt. Das Mooink V – gemeinsam mit Readmoo entwickelt – ist nun das erste kommerziell verfügbare Device mit Gallery 3. Mit 8 Zoll ist das Display um 25 Prozent größer als der Screen des neuesten Kindle; mit 255 Gramm ist das Gerät aber auch um fast 40 Prozent schwerer. Eine erste Demo gibt E Ink in diesem Video:

Laut E-Ink-CEO Johnson Lee hat sich die Entwicklung von Mooink V fast 20 Jahre gezogen: Die Möglichkeit, elektronisches Papier zu falten, soll bereits vor 19 Jahren demonstriert worden sein.

Johnson Lee zeigte sich gleich am Tag der Touch Taiwan mit dem Gerät in der Hand auf Linkedin. Nächsten Monat will E Ink es auch auf der SID Display Week in Kalifornien demonstrieren.