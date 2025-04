E Ink Spectra 6 E-Paper-Display in 75 Zoll

Der weltweit dominierende E-Paper-Panel-Hersteller E Ink kündigt eine weitere Neuheit an: Vergangene Woche war es die neue Outdoor-Technologie Marquee, nun präsentiert E Ink das erste 75-Zoll-E-Paper-Display seiner Flaggschiff-Technologie Spectra 6.

Auf der ISE 2025 waren auf vielen Ständen bereits E-Paper-Displays mit 75 Zoll zu sehen – allerdings noch mit der Kaleido-Technologie, die höchstwahrscheinlich durch Marquee abgelöst werden wird.

„Unser neues 75-Zoll-Spectra 6-Display ist ein bedeutender Meilenstein in E Ink’s Engagement, modernste und nachhaltige Digital Signage-Lösungen anzubieten“, sagt Johnson Lee, CEO von E Ink. „Indem wir ein hochgradig gesättigtes, vollfarbiges E-Paper-Erlebnis mit extremer Energieeffizienz kombinieren, bieten wir Werbetreibenden, Marken und Einzelhändlern eine innovative Möglichkeit, Kunden anzusprechen und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Wir sind gespannt, wie unsere Partner diese Technologie nutzen werden, um digitale Werbeanwendungen im Innenbereich zu verändern.“

In Q4/2025 erhältlich

Als Haupteinsatzgebiete sieht E Ink Werbedisplays, Wayfinding-Screens sowie Displays auf Messe oder im Einzelhandel. Spectra 6 soll besonders satte Farben liefern und verfügt über einen Betriebstemperaturbereich von 0 bis +50 Grad Celsius.

Die 75-Zoll-Spectra 6-Module können mit E Ink Ripple ausgestattet werden, einer Waveform- und Algorithmusarchitektur, die sanftere Bildübergänge ermöglicht und die Farboptionen erweitert.

Wie das Marquee-Display wird auch die 75-Zoll-Variante von Spectra 6 auf der Touch Taiwan 2025 präsentiert, die am 16. April startet. Die ersten Auslieferungen sollen im 4. Quartal dieses Jahres starten – und zwar an Partner, „die auf der Touch Taiwan 2025 in Zusammenarbeit mit E Ink präsentiert haben“.