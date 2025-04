Wer schon einmal das Londoner Outernet besucht hat, der weiß: Es gibt keine Leinwand, die Naturspektakel eindrucksvoller wiedergibt. Außer der alles übertreffenden Las Vegas Sphere natürlich. Aber die 25K-LED-Wände des Now Buildings – dem größten Gebäude des LED-Distrikts Outernet – sind für immersives Naturkino prädestiniert.

Am Earth Day startete die neueste Show im Outernet und sie verwandelt das digitale Viertel um die Ecke der Oxford Street in eine 360-Grad-Antarktislandschaft. Der Film „Antarctica: The Melting Silence“ ist eine Co-Produktion von Outernet, Lookport und Communications Inc.

Mehr als 60 Künstlern, Wissenschaftlern und Technologen arbeiteten an der Inszenierung, was die Show zu einem der ambitioniertesten Umweltprojekte dieser Art macht. Das Ziel: die Öffentlichkeit auf die Initiative Antarctica2030 aufmerksam machen, die ein repräsentatives Netz von Meeresschutzgebieten einrichten will, die 30 Prozent der Ozeane umspannen.

„Der Südliche Ozean reguliert unser globales Klima, unterstützt Meeresökosysteme weltweit und sichert den Lebensunterhalt von Milliarden von Menschen. Dieses immersive Erlebnis bringt die ferne Antarktis nach London und hilft den Menschen, sich emotional mit einem Ort zu verbinden, den sie vielleicht nie besuchen – der aber dringend ihre Unterstützung braucht“, sagt Ashlan Gorse Cousteau, Journalistin, Forscherin und Botschafterin der Initiative Antarctica2030.

Der Film enthält speziell komponierte Orchestermusik von Nico Cartosio, einem zeitgenössischen klassischen Komponisten und zweifachen Künstler der Billboard Classical Top 20. Die Musik wurde mit einem vollständigen Live-Orchester und über 150 Instrumentenspuren aufgenommen und wird durch das immersive Audiosystem von Outernet noch verstärkt.

Philip O’Ferrall, CEO von Outernet Global, sagt: „Outernet wurde als Bühne für die wichtigsten Geschichten unserer Zeit konzipiert. ‚Antarctica: The Melting Silence‘ zeigt eindrucksvoll, wie unsere immersive Technologie eine nie dagewesene emotionale Verbindung zwischen Publikum und dringenden globalen Themen schaffen kann. Indem wir unsere digitale Leinwand in die antarktische Wildnis verwandeln, präsentieren wir nicht nur technologische Innovation – wir inspirieren auch zu konkretem Handeln für eines der wichtigsten Ökosysteme unseres Planeten.“

„Antarctica: The Melting Silence“ wird bis zum nächsten Earth Day am 22. April 2026 laufen.