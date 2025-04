Erst gelb, dann silbern, und jetzt rot: Future Stores wechselte innerhalb von einem Monat dreimal seinen Mieter und sein Interieur. Renault, Tesla und Pepsi nutzten den Pop-up-Store auf der Londoner Oxford Street zum Frühlingsbeginn für die Präsentation ihrer neuesten und kultigsten Produkte. Die Besucher kommen in Gruppen, um Games zu spielen, Preise zu gewinnen und kostenlos Produkte zu testen. Und Tiktok ist anschließend voll mit Kurzvideos, in denen sie ihre Experience dokumentieren.

Future Stores öffnete Ende 2025 als quasi-leere Retail-Fläche inmitten einer der bekanntesten Shoppingmeilen der Welt. Das Markenzeichen des Stores sind die 360-Grad-bespielbaren LED-Wände, die es Marken erlauben, sich visuell komplett frei auszutoben. Außerdem sollen die LEDs einen stark immersiven Effekt kreieren und Fußgänger bereits von einer Straßenecke weiter in den Laden ziehen.

Da eine Pop-up-Experience im Future Stores mit einiges an Aufwand verbunden ist, hatten sich die ersten Brands meist für einen Monat eingemietet. Doch jetzt scheinen die großen Consumer-Marken zu lernen, wie sie das neuartige Konzept besser für sich nutzen können: Pepsi und Co. mieteten sich jeweils nur für ein paar Tage ein, schraubten den Experience-Faktor hoch, kreierten ordentlich Wirbel auf Social Media und luden Influencer ein. Die Kombination scheint zu fruchten: Die Besucher standen Schlange, um die neuesten Pepsi-Flavors zu testen und sich in den ersten Tesla Cybertruck Europas zu setzen.

Die Betreiber von Future Stores arbeiten gerade daran, die Pop-up-Fläche mit einem fortschrittlichen Retail-Analytics-System auszustatten. Gemessen werden aktuell die Passantenströme auf der Straße, Geschlecht und Gruppengröße der Ladenbesucher nach Geschlecht sowie die Verweildauer mithilfe von Heatmaps. Wir haben qualitative Forschung eingeführt, um die Stimmung für jede Aktivierung zu messen. Dafür ging der Store-Betreiber, hinter dem die Digital Signage-Kreativschmiede Outform steckt, kürzlich eine Partnerschaft mit dem britischen Datenspezialisten Huq Industries ein.

Das Motto von Future Stores: die High Street so attraktiv machen wie den eigenen Social-Media-Feed – und genauso clever hinter den Kulissen. Die nächsten Jahre soll das Konzept dann auch in andere Metropolen expandieren.