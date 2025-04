Max Schmidt verstärkt das Vertriebsteam von Optoma Deutschland als Account Manager für die Region Süd/West. Er bringt langjährige Erfahrung in der Medien- und Broadcastbranche sowie umfangreiche Fachkenntnisse und ein starkes Netzwerk mit. Zuvor war er über zehn Jahre in der TV-Produktion tätig und zuletzt als Sales Manager DACH bei Lawo.

„Wir freuen uns sehr, mit Max Schmidt einen kompetenten Kollegen mit einem klaren Verständnis für Kundenbedürfnisse und einem breiten technischen Know-How gewonnen zu haben“, sagt Isabella Schminke, Territory Manager DACH. „Sein Blick aus der Broadcast-Welt bringt frische Impulse in unser Team.“

In seiner neuen Position wird Max Schmidt bestehende Kunden betreuen und soll neue Geschäftspartner gewinnen. Mit seiner Expertise will Optoma den Vertrieb von Projektionslösungen, professionellen Displays, interaktiven Displays und Digital Signage-Lösungen in Süd-/Westdeutschland vorantreiben.