Pop Mart Molly & Co voll transparent

Ob in China, Japan oder Südkorea – die Figuren von Pop Mart sind bei der GenZ gefragt wie nie. Bekannt wurde Pop Mart mit seinen Verkaufsautomaten, die man in vielen Metrostationen, Kaufhäusern und Shopping Centern findet. Doch Pop Mart expandiert auch jenseits von Vending Machines und setzt auf Experience Stores in attraktiven Innenstadtlagen.

So auch im Haupteinkaufsviertel Myeong-dong im Herzen von Seoul. Eine enge Einkaufsstraße, wo fast an jeder Fassade LED blinkt und leuchtet. Hier noch die richtige Aufmerksamkeit zu erzielen, ist eine Kunst.

Voll transparent – Skullpanda, Molly, Hirono, Pucky und Dimoo au

Pop Mart überzeugt mit einem besonders cleveren Digital Signage Konzept einer transparenten Medienfassade. Das Spiel mit Transparenzen und Animation der bekannten Character ermöglicht ein aufmerksamkeitsstarkes Storytelling ohne die Sichtbarkeit in den Store zu verlieren.