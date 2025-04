PSNI Global Alliance, ein weltweites Netzwerk an Systemintegratoren, führt die Quality Assurance Certification (QAC) ein. Die neue Zertifizierung soll sicherstellen, dass die Certified Solution Providers (CSPs) weltweit einheitliche Qualitätsstandards in AV-Projekten umsetzen.

Das Programm richtet sich an Fachkräfte aus den Bereichen technische Außendienste, Systemdesign, Servicemanagement und Installation. Die QAC-Schulung erfolgt in einem zweitägigen interaktiven Workshop-Format und endet mit einer abschließenden Q&A-Prüfung. Die Teilnehmer erhalten praxisnahe Einblicke in folgende Themen:

Kontinuierliche Verbesserung – Verankerung stetige Optimierungsprozesse

Best Practices für AV/UCC-Systemdesign, Fertigung, Installation und Inbetriebnahme

Kundenzufriedenheit durch Einhaltung und Übertreffen von Erwartungen

Compliance mit Qualitätschecklisten, Berechnungen und Messungen

Der erste QAC-Kurs fand vom 31. März bis 1. April in Atlanta statt. Die Qualitätsverantwortlichen der PSNI entwickelten die Zertifizierung in Zusammenarbeit der Association for Quality in Audio-Visual Technology (AQAV). Die QAC basiert auf dem AV9000-Qualitätsdokumentationsprozess und kombiniert Qualitätsmanagementprinzipien mit praktischen Geschäftsanwendungen.

„Bei PSNI setzen wir alles daran, unsere Integratoren zur stärksten Kraft der Branche zu machen – zum direkten Vorteil ihrer Kunden“, sagt Chris Miller, Executive Director von PSNI. „Diese neue Zertifizierung ist ein weiterer Schritt, um sicherzustellen, dass jeder CSP in unserem Netzwerk auf höchstem Niveau agiert und einen beispiellosen Service sowie Expertise bietet.“

Die Initiative wird geleitet von Jim Maltese, VP of Quality Standards bei Level 3 Audiovisual. PSNI ist mit seinen Mitgliedern in mehr als 250 Städten weltweit vertreten. Zu den bevorzugten Hardware-Partnern von PSNI gehören Sony, Crestron, Avocor, Sennheiser, Nanolumens, Vuwall und Zeevee.