Großer Erleichterung am Wochenende in der Digital Signage Branche. Fürs erste wurden die zusätzlichen Strafzölle von bis zu 145% für Elektronik-Produkte für 90 Tage ausgesetzt. Damit können nun wieder Displays, Monitore. LED und Mediaplayer mit den Basiszollsätzen von nur 10% (aus China mit 20%) in die USA eingeführt werden. Die extrem hohen Strafzölle aus China sind damit erst einmal vom Tisch.

Strafzölle für die in der Digital Signage Branche wichtige Kategorie dvLED sind nicht explizit von den Strafzöllen ausgenommen. Doch es seit einigen Jahren gelebte und akzeptierte Praxis, einen gewissen Interpretationsspielraum bei der Klassifizierung zu nutzen um dvLED günstiger in die USA einzuführen.

Auch wenn 10-20% Zoll weniger klingt, ist der Zollsatz der 25-30% Grenze schon nah, jenseits der ein Import von Waren in die USA keinen finanziellen Sinn mehr macht. Ein Blick in die Autoindustrie zeigt, dass dort beim zur Zeit gültigen Zollsatz von 25% viele Hersteller die Einfuhr in die USA gestoppt haben.

US-Medien zufolge könnte es sich allerdings bei der Aussetzung der Strafzölle für Elektronik nur um eine Gnadenfrist handeln, da Trump bereits angekündigt hat, bestimmte Branchen mit zusätzlichen Zöllen zu belegen.

Hintergrund

Am Freitagabend wurden die Aussetzung der Strafzölle für Elektronikprodukte von der amerikanischen Zollbehörden veröffentlicht. Tobias Lang / CEO Lang AG hat sich Mühe gemacht und die einzelnen Kategorien entziffert. Für Fans hier ist der Link zu der Dekodierung der einzelnen Zollklassen.