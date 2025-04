Der Strom in unserem Haus an der Algarve in Portugal fiel am Montag um 11:30 Uhr Ortszeit aus. Zuerst haben wir nicht reagiert, aus einem einfachen Grund: In unserer Straße gab es viele Bauarbeiten, und Stromausfälle waren in den letzten Monaten an der Tagesordnung.

Doch nach und nach wurde uns klar, dass nicht nur unsere Straße, nicht nur unsere Stadt, nicht nur unsere Region, sondern fast ganz Portugal und Spanien ohne Strom waren. Mein erster Gedanke galt einer Cyber-Attacke, zum Glück stellte es sich später „nur“ als ein Systemausfall heraus.

Schnell konzentrierten wir uns auf das Wesentliche. Wir stellten fest, dass wir genug Lebensmittel und Wasser für die nächsten Tage hatten, aber wenn wir unser Haus mit dem Auto verlassen mussten, hatten wir nur Benzin für etwa 200 Kilometer. Nachdem wir die Pandemie vor fünf Jahren erlebt hatten, waren wir erleichtert, als der Strom um 21.18 Uhr desselben Abends zurückkehrte und das Internet in der Nacht wieder funktionierte.

Vorbereiten für alle Fälle

Privat haben wir einige Lehren gezogen: Wir werden mehr Bargeld zu Hause haben, um Lücken zu überbrücken (die Geldautomaten waren außer Betrieb), wir werden einen ordentlichen Vorrat an Lebensmitteln vorhalten und ein altmodisches Radio mit Batterien anschaffen. Wenn das Internet ausfällt, ist man sofort wieder im Jahr 1985: Man ist quasi von der Außenwelt abgeschnitten, und man weiß nicht mehr, was zu tun ist.

Außerdem glaube ich, dass der Stromausfall auch einige wichtige Lektionen für die Digital Signage-Branche bereithält:

Cybersicherheit sollte auf der Unternehmensagenda nach oben rücken. In einer komplett vernetzten Welt sind wir wesentlich verletzlicher als je zuvor.

Seien Sie besser vorbereitet und installieren Sie Back-up-Systeme für den Fall, dass das Undenkbare eintritt.

Trainieren Sie Ihre Teams für diesen Fall, um Reaktionszeiten zu verkürzen und die Qualität der Lieferung zu verbessern.

Im Nachhinein betrachtet war es ein hektischer Tag, der zum Nachdenken anregt. Wir haben vergessen, wie leicht das normale Leben entgleisen kann; wir sollten uns besser auf das Undenkbare vorbereiten. Es ist keine Frage, ob es passiert, sondern nur, wann es passiert.