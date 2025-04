Der IT-Distributor Siewert & Kau wurde zum wiederholten Mal mit dem Elite-Partnerstatus des Netzwerkspezialisten Ubiquiti ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird an Distributoren mit überdurchschnittlicher Performance, konstantem Wachstum und starker Kundenorientierung vergeben.

Der Elite-Status bietet konkrete Vorteile für Siewert & Kau und deren Fachhandelspartner. Dazu gehören bevorzugte Belieferung bei Projektanfragen, Zugang zu Sonderkonditionen sowie intensive technische Unterstützung. Diese Unterstützung umfasst individuelle Projektplanungen, Beratung bei der Produktauswahl und die Konzeption von Netzwerk- und Videoüberwachungslösungen.

Ubiquiti verfolgt ein schlankes Geschäftsmodell, bei dem Distributoren Aufgaben wie Beratung, Projektentwicklung und technische Betreuung übernehmen. Siewert & Kau plant, die Aktivitäten im Bereich Ubiquiti weiter auszubauen. Geplant sind die Erweiterung des Teams durch einen dedizierten Focus Sales sowie ein umfassendes Schulungs- und Trainingsprogramm für interne Teams und externe Partner. Das Programm soll praxisnahes Wissen zu technischen Grundlagen und anwendungsorientierten Szenarien vermitteln.

Zur Stärkung des Partneraustauschs sollen bestehende Roundtables weiterentwickelt und neue Community-Formate eingeführt werden. Ergänzend sind Wettbewerbsanalysen und das Teilen von Use Cases vorgesehen. Im Bereich künstliche Intelligenz plant Siewert & Kau die Integration erster Lösungen in die Projektunterstützung, insbesondere in der Kameraüberwachung und im Netzwerkmanagement.

„Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung – und vor allem danken wir unseren Kunden“, sagt Thomas Fischer, Produktmanager für Unifi bei Siewert & Kau. „Danke für die vielen technischen Projekte, die wir gemeinsam gewinnen und realisieren konnten. Danke für das Vertrauen in unsere Arbeit.“

Langfristig strebt Siewert & Kau den Aufbau eines offenen, praxisorientierten Partnernetzwerks an, um den Wissenstransfer im Channel zu fördern und gemeinsames Wachstum zu unterstützen.