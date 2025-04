LED Studio verlegt seinen globalen Hauptsitz ins britische Basingstoke, Hampshire. Dort zog der LED-Hersteller in ein neu renoviertes, mehrstöckiges Gebäude, das Teil des Hampshire International Business Park ist. Ein zentrales Stück des HQs ist der Demoraum, in dem das Unternehmen seine neuesten Technologien zeigt. Den Raum will LED Studio gleichzeitig als „Hands-on“-Lernumgebung für Partner und Kunden zur Verfügung stellen.

Der Hauptsitz umfasst vier Etagen und erweitert die Unternehmensfläche um rund 40 Prozent. Er bietet Räume für Hybridteam-Zusammenarbeit, Besprechungen sowie Forschungs- und Entwicklungslabors. In flexiblen Veranstaltungsbereichen führt der LED-Anbieter Produkteinführungen, Kundenschulungen und Bildungsinitiativen durch.

„Dieser neue globale Hauptsitz unterstreicht unser Engagement auf dem britischen Markt und legt den Grundstein für künftiges globales Wachstumm,“ sagt Rob Bint, CEO von LED Studio. „Die Räumlichkeiten sind so konzipiert, dass sie viel mehr als nur ein Büro sind. Es ist ein kreatives Umfeld, das Innovation, Zusammenarbeit und Inspiration fördert und Top-Talente aus den Bereichen Technik und Technologie anzieht. Diese neue Einrichtung wird uns in die Lage versetzen, unsere Kunden besser zu bedienen, neue Produkte zu entwickeln und unseren Partnern eine beispiellose Unterstützung und Schulung zu bieten.“

Seit Anfang 2025 bietet LED Studio Schulungsprogramme an, die Wissen und Kompetenz rund um LED-Display-Technologien fördern sollen. Die Einrichtung dient außerdem als britische Schulungszentrale für Colorlight, Anbieter von Videocontrollern, mit dem LED Studio eine langjährige Partnerschaft unterhält. Colorlight wird hier eine Reihe von Workshops und Kursen für Integratoren, Berater und Reseller anbieten.

Der neue Sitz befindet sich 40 Meilen vom Flughafen Heathrow und 50 Meilen vom Londoner Büro in Paddington. LED Studio wählte den Standort unter anderem aufgrund der guten Verkehrsanbindung, lokaler Ressourcen und des Potenzials für größeres Wohlbefinden für die Mitarbeiter.