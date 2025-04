Als ich einen Artikel in der Retail-Fachpresse über Screens in Geschäften las, war ich überrascht, dass ein mit einen Touchscreen eingebettetes POS-Display einen so großen Teil der Hauptverkaufsfläche in einem Lebensmittelregal einnimmt … bis ich weiter las und erfuhr, dass es darum geht, Diebstähle bei hochwertigen Waren zu reduzieren.

Dieser Artikel erschien zuerst in Englisch bei invidis-Contentpartner Sixteen-Nine.

Das britische Retail-Unternehmen Morrisons, so berichtet The Grocer, führt in einer Filiale in der Region Manchester einen Versuch durch, bei dem ein POS-Display mit einem interaktiven Screen und einem speziellen Drucker eingesetzt wird, das Produkte zur Raucherentwöhnung vermarktet. Anstatt das Personal mit Schlüsseln herumlaufen zu lassen, um verschlossene Auslagen zu öffnen, wählen die Kunden aus, was sie wollen, nehmen einen ausgedruckten Beleg mit zur Kasse und bringen dann einen anderen Beleg zu einem verschlossenen Ausgabeautomaten am Eingang des Geschäfts, der ebenfalls über einen Screen verfügt.

Das hört sich vielleicht kompliziert an, aber die Funktionsweise ähnelt der eines Parkscheinautomaten, der die Zahlung vornimmt und den Autofahrern eine Quittung aushändigt, die eine Ausfahrt öffnet.

Gegen Ladendiebstahl

Der Platz für das Visual Merchandising im Gang wird also nicht wirklich verbraucht, weil der Bestand anderswo gelagert wird. Einer der Gründe, warum Einzelhändler LCD- und Fine-Pitch-LED-Ribbons, die an Regalen oder Displays sitzen, mögen: Sie vermitteln Marketingbotschaften, beanspruchen aber keinen Platz in den Regalen.

Warenschwund – oder weniger euphemistisch ausgedrückt, Diebstahl – hat sich für einige Einzelhändler zu einem großen Problem entwickelt, und vielleicht sind Sie auch schon einmal in einen Drogeriemarkt gegangen und konnten Dinge wie Rasierklingen nicht mitnehmen, weil sie jetzt unter Verschluss sind. Im Dezember berichtete die US National Retail Federation, dass die durchschnittliche Anzahl der Ladendiebstähle pro Jahr im Jahr 2023 im Vergleich zu 2019 um 93 Prozent anstieg und dass der durch Ladendiebstahl verursachte Dollarverlust im selben Zeitraum um 90 Prozent zunahm.

In ganz Europa vertreten

Morrisons verwendet das Vensafe Select-&-Collect Kiosk- und Spendersystem von Strongpoint. Das norwegische Adtech-Unternehmen ist in mehr als 2.500 Geschäften in ganz Europa vertreten und bietet ein Regal- und Schließfachsystem für diebstahlgefährdete Artikel wie Parfüms, Videospiele oder Tabakwaren an.

Der Clou an Vensafe ist, dass die Lösung Diebstähle deutlich reduziert, weil die Produkte erst nach der Bezahlung für die Kunden zugänglich gemacht werden. Das System verfolgt auch Verkäufe, Bestandsschwankungen und Automatenöffnungen – mit dem Ziel, internen Diebstahl einzudämmen.

Strongpoint schlägt auch vor, dass die Screens, wenn sie nicht aktiv genutzt werden, in das Retail-Media-Portfolio eines Einzelhändlers eingebunden werden könnten, um Einnahmen aus Anzeigen zu erzielen