Die Kreativagentur Wongdoody erweitert ihre Expertise im Bereich AI und ernennt Michael Geißler zum Head of AI EMEA. In dieser Position soll er die Entwicklung und Implementierung von AI-Lösungen vorantreiben, um das Serviceangebot der Agentur weiter zu stärken.​

Michael Geißler ist seit 2022 bei Wongdoody beschäftigt. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung im Experience Design und der Integration von AI in kreative Prozesse. Als Executive Director Experience Design hat er bereits zur Entwicklung datengetriebener Anwendungen beigetragen. ​

In seiner neuen Rolle wird Michael Geißler eng mit interdisziplinären Teams zusammenarbeiten, um KI-Technologien in kreative Prozesse zu integrieren und so personalisierte, skalierbare und effiziente Lösungen bereitzustellen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Entwicklung intelligenter Schnittstellen und Anwendungen, die sowohl der Marken-DNA entsprechen als auch für Marketing, User Experience und Content Produktion optimiert sind.​

AI an erster Stelle

„Unsere Vision ist es, KI als Katalysator für kreative Exzellenz zu nutzen. Durch die Verbindung von intelligenter Technologie und menschlichem Einfühlungsvermögen gestalten wir Erlebnisse, die Menschen wirklich erreichen – persönlich, relevant und wirkungsvoll“, sagt Michael Geißler. „Im Zeitalter ständiger Reizüberflutung sind genau diese Erlebnisse der Schlüssel, um Aufmerksamkeit zu gewinnen, Marken klar zu positionieren und echte Differenzierung zu schaffen.“

Wongdoody ist überzeugt, dass die Zukunft der Kreativbranche in der Symbiose von Menschen und Technologie liegt. Mit der strategischen Erweiterung des Teams um einen Head of AI will die Agentur ein Zeichen für ihre Innovationskraft setzen. Die neu geschaffene Position unterstreicht die Strategie, eine AI-first-Agentur zu werden. Durch die Integration von KI in alle Geschäftsbereiche soll die Effizienz gesteigert, Workflows optimiert und letztlich ein Wettbewerbsvorteil für die Kunden geschaffen werden.​