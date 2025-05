Der LED-Hersteller Absen hat in letzter Zeit 20 neue Showrooms eröffnet. Damit stellt das chinesische Unternehmen seine Palette an Direct-View-Lösungen jetzt an 78 Orten aus – inklusive der Einrichtungen seiner Vertriebspartner. Neben sechs Showrooms in China und Hong Kong, wurden drei in den USA eröffnet – in New York, Orlando und Los Angeles. Seinen deutschen Standort in Mörfelden-Walldorf gestaltete Absen von Grund auf um. Weitere Showrooms befinden sich in UK, Brasilien, Russland, Mexiko, Saudi-Arabien, Naher Osten, Japan, Singapur, Malaysia und Thailand.

Das neue Absen-Showroom-Konzept legt Wert auf immersive, Szenario-basierte Präsentationen, die in Zusammenarbeit mit Partnern aus dem Absen-Ökosystem entwickelt wurden. Gezeigt werden die neuesten LED-Lösungen für Pro-AV, DooH, High-End-Verleih und Bühnenproduktionen mit der Marke Absenlive, sowie individuelle Heimkino- und kreative kommerzielle Anwendungen.

Der Showroom in New York befindet sich in der 525 7th Avenue in Manhattan. Er bietet Produktvorführungen, Schulungen und Kooperationsmöglichkeiten mit Technologiepartnern. Zu den ausgestellten Produkten gehören unter anderem die Absen K V3 Serie, die KLCOB V2, das X108-Modell, die N Serie, die PL V2 Serie, die AX Pro Serie sowie eine gebogene Variante der K V3 Serie mit 1,8 mm Pixelabstand. Beteiligte Partner sind Yealink, TSI Touch, Rocket Alumni Solutions, Haivision, B-Tech AV Mounts, TV One, Green Hippo und Brompton Technology.

Der Showroom in Singapur befindet sich im Technologiezentrum Ubi Vertex. Im Fokus stehen dort LED-Produkte für den Verleihbereich, Bühnenanwendungen und professionelle AV-Lösungen. Präsentiert werden unter anderem das Indoor-Display P1.9, die LR-Serie für Konzertbühnen und Pro-AV-Lösungen mit COB-Technologie. Zudem gibt es interaktive All-in-One-Touchlösungen für Besprechungsräume und Bildungseinrichtungen. Der Standort bietet auch Reparaturdienstleistungen und technische Schulungen für Kunden in der Region.

Mit der Eröffnung dieser Showrooms verfolgt Absen das Ziel, den Zugang zu seinen LED-Technologien weltweit zu verbessern und durch lokale Expertise den technischen Support regional zu stärken.

