Die Agentur Dentsu Creative etabliert ab sofort mit dem European Creativity Team ein neues, marktübergreifendes Kreativteam. Das Ziel: eine europäische Handschrift in der Kampagnenarbeit zu entwickeln und ein kreatives Framework zu definieren. Dieses soll die Kampagnenarbeit von Dentsu Creative in Europa prägen und zugleich Orientierung für Kundschaft bieten, die über Ländergrenzen hinweg kommunizieren will.

Die Initiative ist laut eigenen Angaben Teil des Transformationsprozesses der Agentur in Europa und ein Schritt hin zu noch stärker integrierter, länderübergreifender Zusammenarbeit.

Zwölf Kreative aus Europa

Das European Creativity Team besteht zum Start aus zwölf Kreativtalenten aus unterschiedlichen Disziplinen aus den Teams in Berlin, Warschau, Amsterdam, London und Madrid. Sie vereinen Fachwissen aus Bereichen wie Design, Kreativkonzeption, Influencer Marketing, Social Media und strategische Markenführung. Die Aufgabe des Teams ist es, kreative Ideen zu entwickeln und zu bewerten, Wissen zu bündeln, neue Trends zu identifizieren und dieses Know-how innerhalb des Netzwerks und mit Kundenteams zu teilen.

KI analysiert Trends

Basis der Arbeit ist eine Dentsu-interne, KI-gestützte technologische Infrastruktur, die es dem Team ermöglicht, kulturelle und kommunikative Trends in ganz Europa zu erfassen, vorauszusagen und marktübergreifend zu analysieren – insbesondere in den wichtigsten europäischen Schlüsselindustrien von FMCG über Retail und Tech bis hin zu Automotive.

„Aktuell entwickelt sich aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Weltlage eine eigene europäische Identität – und auch die Kommunikationsbranche muss eine Antwort darauf geben, was Europa tatsächlich bedeutet. War in der Vergangenheit die westliche Kreativwirtschaft maßgeblich durch die USA geprägt, fragen unsere Kunden zunehmend nach Lösungen ‚made in Europe‘. Als größter Binnenmarkt der Welt verlangt Europa nach einer eigenen Sprache und Herangehensweise in der Markenkommunikation“, erklärt Nils Seger, Geschäftsführer RCKT, a Dentsu Creative Company.

Seit Kurzem sind die europäischen Agenturstandorte von Dentsu Creative noch enger zusammengerückt. Das Team DACH ist nun Teil des Clusters Central Europe unter der Führung von Slawomir Stepniewski in Warschau.