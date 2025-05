Florian Lina kommt als Geschäftsführer zur Agenturgruppe Pilot. In dieser Position wird der 43-Jährige gemeinsam mit Wolfgang Nägele den Standort Nürnberg leiten, an dem Pilot vor allem Einzelhandels-Kunden betreut und an geostrategische Fragen für die gesamte Agenturgruppe arbeitet. Unter der neuen Leitung will Pilot den Standort weiter ausbauen.

„Pilot Nürnberg steht für die Verknüpfung fundierter datengestützter Geoanalysen mit innovativen Medialösungen, um so präzise und zielgenaue Werbestrategien entwickeln zu können – das ist gerade in Zeiten effizienter Kommunikation gefragter denn je”, sagt Wolfgang Nägele, Geschäftsführer von Pilot. „Wir haben den Standort in den vergangenen acht Jahren sehr erfolgreich aufgebaut, jetzt zünden wir mit Florian Lina und dem Know-how, das er mitbringt, die nächste Entwicklungsstufe.”

Florian Lina kommt von Amazon Deutschland, wo er zuletzt als Teil des Management-Teams an der Gestaltung der Gesamtstrategie mitwirkte und direkt an den Managing Director Deutschland berichtete. Zuvor leitete er den Vertrieb der Advertising-Produkte für nicht-endemische Kunden, darunter Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, Hospitality, Travel und Retail. Vor seinem Wechsel zu Amazon leitete Florian Lina bei Dentsu den Düsseldorfer Carat-Standort und verantwortete als Teil des Management Boards nationale und internationale Accounts wie Microsoft, C&A und Douglas.

„Pilot bietet als inhabergeführtes Unternehmen eine einzigartige Unternehmenskultur, in der die Mitarbeitenden im Mittelpunkt stehen und in der man als Manager unternehmerisch viel bewegen kann”, sagt Florian Lina. „Zudem ist die Agenturgruppe hervorragend für die Zukunft aufgestellt. Ich freue mich, mit Kristian, der gesamten Pilot-Mannschaft und speziell mit Wolfgang und dem Nürnberger Team in Zukunft noch viel zu bewegen und gemeinsam Erfolge zu feiern.”

