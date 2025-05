OLEDs mit Lead Technology wurden zuerst in faltbaren Smartphones eingesetzt; heute findet man sie auch in normalen Smartphones und IT-Produkten. Samsung Lead ist die weltweit erste polarisationsfreie OCF-Technologie. Durch den Verzicht auf den Polarisator – der bisher in herkömmlichen OLED-Panels unverzichtbar war – und die Integration seiner Lichtreflexionssteuerung verbessert die Technologie die Bildschirmhelligkeit und reduziert gleichzeitig den Stromverbrauch. Der Verzicht auf den Polarisator ermöglicht zudem noch dünnere und leichtere Panels.

OLED-Displays sind im Digital Signage-Markt bisher noch recht selten – trotz des attraktiven Formfaktors. Die mangelnde Helligkeit sowie der relative hohe Stromverbrauch sorgt dafür, das nur sehr wenige Integratoren auf OLED setzen. Am weitesten verbreitet sind noch transparente OLEDs, wie man häufiger auf Messen und in Showrooms entdeckt.

