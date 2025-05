Vor kurzem wurde in Bangkok, Thailand, ein neuer Experience Space eröffnet. Er ist besonders interessant, weil er eine relativ kleine Menge an LED-Displays verwendet, um eine Reihe von sehr großen visuellen Erlebnissen zu schaffen.

Es handelt sich um einen LED-Tunnel, der vom Boden bis zur gekrümmten Decke mit Displays ausgekleidet ist. Obwohl er im Vergleich zu großen LED-Filmproduktionen oder immersiven Unterhaltungsräumen, die mit Projection Mapping arbeiten, physisch ziemlich klein ist, lassen die Kreativität und die Bewegung den Raum riesig und allumfassend erscheinen.

Soweit ich weiß, gehört die Attraktion zu den jüngsten von mehreren, die in Asien eröffnet wurden – vom chinesischen Unternehmen Space & Time Cube Plus. Das Beispiel zeigt wieder einmal, was mit LED überall möglich ist – und welche wichtige Rolle der richtige Content für immersive Erlebnisse spielt.

Ein Besucher des Tunnels hat ein Video veröffentlicht: