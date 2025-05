LG Display – das Schwesterunternehmen und Komponentenhersteller von LG Electronics – gilt als OLED Innovationsführer insbesondere für große Bildschirmdiagonalen. Auf der Entwicklermesse SID im kalifornischen San Jose präsentiert LG Displays die Technologien die in den kommenden Jahren in Produkte wie TV und Digital Signage Displays integriert werden.

Die OLED-Panels der vierten Generation nutzen LG Displays proprietäre Primary RGB Tandem-Struktur. Dabei werden RGB-Elemente (Rot, Grün, Blau) unabhängig voneinander gestapelt, um Licht zu emittieren. Dies ermöglicht eine maximale Leuchtdichte von 4.000 Nits – die höchste in der Branche (1 Nit entspricht der Helligkeit einer Kerze). Sie sind mit einer speziellen Folie ausgestattet, die natürliche Farben und Helligkeit in jeder Umgebung wiedergibt und laut LG Display selbst in hellen Innenräumen lebendige Farben und perfekte Schwarztöne erzeugt – wie im dunklen Kino.

LG sieht die neue OLED-Generation als ideale Screen-Plattform für AI-TVs und Gaming-OLEDs. Durch Verbesserungen der Elementstruktur und des Stromversorgungssystems steigert LG Display zudem die Energieeffizienz im Vergleich zur Vorgängergeneration (basierend auf einem 65-Zoll-Panel) um rund 20 %.

Weltweit höchste OLED Auflösung

Auf der SID zeigt LG Display außerdem ein 45-Zoll-5K2K-Gaming-OLED Display mit der weltweit höchsten Auflösung von 5120 x 2160. Das Gaming-Display verfügt über rund 11 Millionen dicht angeordnete Pixel.

Premiere der blau-phosphoreszierenden OLED-Technologie

Darüber hinaus demonstriert das Unternehmen erstmals seine blau phosphoreszierende OLED-Technologie für IT-Geräte wie Smartphones und Tablets mit einer deutlich höheren Lichtausbeute als alle bisherigen OLED-Generationen.

Durch die blaue Phosphoreszenz im oberen Stapel dieser Struktur verbraucht das auf der SID Display Week 2025 präsentierte IT-Panel etwa 15 % weniger Strom als bestehende OLED-Panels. Da LG Display als erstes Unternehmen die Kommerzialisierung blau phosphoreszierender OLED-Panels erreicht hat, ist die nächste Generation von OLED-Panels in Sicht.

