Der Digital Signage Summit Europe 2025 war ein Spiegelbild der Lage einer gesamten Branche: Eine Branche, die sich technologisch wahnsinnig weiterentwickelt und deren Projektvolumina sich rasant vervielfachen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite eine Branche, die eine sich verschlechternde Wirtschaftslage zu spüren bekommt und in der Unsicherheit globaler Handelsspannungen gefangen ist.

Entgegen dieser Spannungen war das Publikum des Summits dieses Jahr größer und internationaler denn je: Mehr als 500 Teilnehmer waren in München dabei, davon zahlreiche aus den USA – ein Zeugnis der starken Partnerbeziehungen in der Digital Signage-Branche. Hier ein paar Impressionen der beiden Haupttage – Eindrücke von Tech Forum am ersten Tag gibt dieser Artikel.