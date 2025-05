Bestimmte Projektoren von Epson unterstützen nun Apple Airplay 2 und Apple Homekit. Diese Dienste sind ab sofort auf den Modellen einsatzbereit. Damit trägt Epson laut eigener Aussage der wachsenden Nachfrage von Bildungseinrichtungen, Firmen und Heimanwendern nach einfachem Streaming digitaler Angebote Rechnung.

Mit Apple Airplay 2 übertragen Nutzer Video- und Audiomaterial direkt von ihrem iPhone, iPad oder Mac auf einen kompatiblen Projektor. So werden Filme, Sendungen, Fotos und anderer Content direkt aus einer Anwendung wie dem Browser Safari von Apple heraus dargestellt. Musik und Podcasts werden auf Knopfdruck geteilt und auf angeschlossenen Airplay-Lautsprechern synchron abgespielt.

Apples HomeKit-Technologie ermöglicht es zudem, Epson-Projektoren, die mit Apple Home kompatibel sind, auch über die Home-App oder per Sprachbefehl über Siri zu steuern.

Christoph Richter, Manager Sales Video Projectors von Epson Deutschland, erläutert: „Wir wissen, dass Pädagog:innen, Anwender:innen in Unternehmen und private Nutzer:innen gleichermaßen nach einfachen Möglichkeiten suchen, Inhalte zu teilen und Geräte in ihrer Umgebungen zu steuern. Mit diesen neu integrierten Funktionen fügen sich diese Projektoren nahtlos in moderne IT-Ökosysteme ein.“

Folgende Projektormodelle sind nun mit Apple Airplay2 kompatibel: