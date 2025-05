Ohne Distributionspartner geht im Digital Signage und ProAV-Geschäft nichts. Displayhersteller sind nicht dafür aufgestellt einzelne Bestellungen und die Logistik zu managen. Die Aufgabe übernehmen Value-Add Distributoren die in der Regel eine ganze Reihe an Herstellern vertreten.

So bietet Exertis AV nun auch das komplette Portfolio an professionellen Digital Signage- und LED-Produkten von Philips an. Ziel der Zusammenarbeit ist es, neue Impulse im Bereich Digital Signage zu setzen, Projektgeschäft gezielt zu stärken und gemeinsam nachhaltiges Wachstum zu generieren. Insbesondere eine verlässliche und schnelle Lieferfähigkeit steht im Fokus der Partnerschaft.

„Wir freuen uns, mit Exertis AV einen neuen starken Value-Add-Distributionspartner zu haben, mit dem wir gemeinsam wachsen können“, sagt Konstantin Flabouriaris der Sales Director von PPDS. Exertis AV bringt nicht nur umfassendes Branchen-Know-how mit, sondern auch ein klares Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden im Handelsumfeld.“

