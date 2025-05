Seit dem 15. Mai dieses Jahres verstärkt Ruben Häseler das Vertriebsteam von Optoma Deutschland – als Account Manager für die Region Ost.

Zuletzt war Ruben Häseler als Sales Manager im Außendienst für Vattenfall tätig. Im B2C-Vertrieb von Fotovoltaikanlagen und Wärmepumpen sammelte er Vertriebs- und Technikerfahrung.

„Mit Ruben begrüßen wir einen Kollegen, der technisches Verständnis mit Vertriebskompetenz verbindet und dabei den Blick für innovative Lösungen behält“, sagt Isabella Schminke, Territory Manager DACH bei Optoma.

In seiner Rolle übernimmt Ruben Häseler die Betreuung von Optoma-Kunden in Ostdeutschland und soll zudem aktiv neue Geschäftspartner in der Region gewinnen.