Grey Deutschland, Teil der globalen Werbeagentur Grey, hat heute die Ernennung von Lucas Petermeier zum President mit Wirkung zum 1. Juni 2025 bekannt gegeben. Er wird direkt an Laura Maness, Global CEO von Grey, berichten.

„Wir freuen uns sehr, Lucas bei uns begrüßen zu dürfen“, kommentiert Laura Maness. „Sein Unternehmergeist, seine ganzheitliche Marketingexpertise und seine globale Perspektive machen ihn zur idealen Führungskraft, um unsere Teams in Hamburg und Düsseldorf zu leiten, während wir das nächste Kapitel von Grey Deutschland schreiben. Wir sind auch stolz auf die starken lokalen Talente, die Grey Deutschland tagtäglich leiten und die eng mit unserem globalen Führungsteam zusammenarbeiten. Der Gewinn von Fressnapf, der nach dem Ausscheiden des vorherigen Managements gesichert wurde, ist ein klarer Beweis für deren Stärke und eine solide Grundlage, auf der Lucas und das Team aufbauen können.“

Vorherige Station OMG Fuse

Bevor er zu Grey kam, war Lucas Petermeier Geschäftsführer bei OMG Fuse. In dieser Funktion trug er die strategische und operative Gesamtverantwortung für die Agenturmarke der Omnicom Media Group auf dem deutschen Markt. Sein Hintergrund umfasst auch Erfahrungen auf der Markenseite durch verschiedene Managementpositionen in Marketing und Vertrieb in Deutschland, Großbritannien und China, unter anderem für die Volkswagen-Gruppe und Porsche.

„Ich freue mich unglaublich, in diesem entscheidenden Moment zu Grey Deutschland zu kommen und das talentierte Team zu leiten, zu entwickeln und auszubauen“, sagt Lucas Petermeier. „Grey’s berühmte Kultur der Kreativität und Innovation schafft eine starke Plattform für Wachstum und Fortschritt. Ich freue mich darauf, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um kulturbildende Maßnahmen zu entwickeln.“