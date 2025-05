Hyperscaler AWS, Azure & Co. jetzt auch von Lidl

Auf der DSS Europe 2025 war es eines der großen Themen – wie können europäische Digital Signage Anbieter resilienter gegenüber US-amerikanischen Tech-Anbietern werden? Eine Abschaltung europäischer Kunden ist äußerst unwahrscheinlich, aber seit der kurzfristigen Abschaltung von Starlink in der Ukraine aus politischen Motiven, sind viele Anbieter und Nutzer von US-amerikanischen Hyperscaler verunsichert.

Die Lidl Schwester Schwarz Digits baut das eigene souveräne Cloudangebot Stackit nun zum deutschen Hyperscaler aus. Für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen ist jetzt eine souveräne Lösung von Schwarz Digits auf Deutscher Infrastruktur verfügbar als Alternative zu US-Tech Konzernen.

Bisher standen europäischen Nutzern vorwiegend Cloud-Angebote von US-Konzernen zur Auswahl. Für ihre Digitalisierung setzen Unternehmen entweder auf außereuropäische Cloud-Lösungen oder sie transformieren ihre Prozesse und Daten nicht in die Cloud. Letzteres führt dazu, dass Europa bei der Digitalisierung den Anschluss verliert. Einseitige Abhängigkeiten von außereuropäischen Konzernen hingegen sind ein Problem, weil diese in anderem Rechtsrahmen agieren und trotzdem großen Einfluss auf die kritische Digitale Infrastruktur haben.

SAP, AI und Messenger auf europäischer Infrastruktur

Schwarz Digits baut diese Kapazitäten mit Hochdruck auf. Ein Beispiel ist die Digitalisierung von Geschäftsprozessen in der Cloud. Ab sofort können Geschäftskunden “Rise with SAP” auf Schwarz Digit Stackit als zusätzlichen europäischen Infrastruktur-Provider betreiben.

Ein weiteres wichtiges Werkzeug für effiziente Digitalisierung ist AI. Viele Unternehmen verfügen über großes Expertenwissen, nutzen aber bisher AI-Modelle außereuropäischer Konzerne. US-amerikanische Anbieter können nicht mit Sicherheit ausschließen, dass das Wissen ihrer Nutzer über das Training der AI an Wettbewerber abfließt.

Um dieses Abfließen auszuschließen bietet Schwarz Digits eine souveräne, deutsche AI-Lösungen an. Eine davon ist die PhariaAI Suite von Aleph Alpha. Sie legt den Fokus auf die Spezialisierung von Modellen für spezialisierte Anwendungen in Unternehmen und Behörden.

Mit Wire bietet Schwarz IT auch eine sichere, souveräne Alternative zu WhatsApp und MS Teams an. Der Kommunikationsdienst Wire ist der einzige Messenger mit einer Freigabeempfehlung für die Kommunikation von ‚Verschlusssachen – Nur für den Dienstgebrauch‘ durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).