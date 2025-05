Grassfish, eine der Marken des Digital Signage-Players Vertiseit, hat im Rahmen des Grassfish Summit eine neue digitale Instore-Experience-Plattform vorgestellt: IXM Aqua ist der Nachfolger der IXM-One-Plattform und basiert auf einer Cloud-nativen Architektur.

Durch KI-gestützte Inhaltsautomatisierung zielt die Plattform darauf ab, hochgradig personalisierte, kontextbezogene Erlebnisse in großem Umfang über alle physischen Touchpoints hinweg zu liefern.

„Grassfish IXM Aqua ist mehr als ein technologischer Sprung – es ist eine intelligentere, einfachere und offenere Grundlage für Innovationen im Retail-Business“, sagt Andrew Jarder, CPO bei Grassfish. „Wir haben alles, was wir in jahrelanger Zusammenarbeit mit den bekanntesten Retailern der Welt gelernt haben, in eine Plattform einfließen lassen, die es unseren Kunden ermöglicht, sich schneller weiterzuentwickeln, sich an jede Reise anzupassen und jeden Tag außergewöhnliche Erlebnisse zu schaffen.“

Skalierbar und KI-gesteuert

Andrew Jarder war früher Product Owner bei Visual Art für deren Plattform Signage Player. Jetzt, da Visual Art Teil der Vertiseit-Gruppe ist, ist er als CPO bei Grassfish eingestiegen und bringt seine Signage Player-Expertise mit.

Mit IXM Aqua konzentrierte sich Grassfish auf Skalierbarkeit und Sicherheit, gepaart mit KI-gesteuerter Inhaltsbereitstellung. Die Lösung basiert auf Microsoft Azure und verfügt über einen modularen, API-basierten Ansatz für den Roll-out globaler Filialnetzwerke.

Wichtig für Grassfish war ein kundenorientiertes Erlebnismanagement: Die Plattform liefert relevante, dynamische Inhalte, die auf lokale Kontexte und Echtzeitbedingungen zugeschnitten sind. Darüber hinaus helfen die flexible Architektur und die eingebaute Smart-Operations-Unterstützung Einzelhändlern, ihre physischen Räume mit nachhaltigen, datengesteuerten Einzelhandelsstrategien in Einklang zu bringen.

Unterstützung für IXM One wird fortgesetzt

Um eine reibungslose Migration zu ermöglichen, wird Grassfish die bestehende Grassfish IXM-One-Plattform im Rahmen einer mehrjährigen Roadmap weiter verbessern und unterstützen.

Johan Lind, CEO von Vertiseit, und Roland Grassberger, Chief Strategy Officer von Grassfish, werden beide auf dem DSS Europe 2025 im Hilton Munich Airport sprechen, die noch bis Freitag läuft.