Im Pro-Display-Bereich hat LG Deutschland zuletzt mit Daniel Freimuth als Director Sales verstärkt. Jetzt gibt es auch im Bereich Home Appliance Solutions (HS) eine Umstrukturierung auf Führungsebene.

Neuer Direktor und Head of LG Home Appliance Solution ist ab sofort Markus Spodymek. Der gelernte Kaufmann und Vertriebsexperte war seit über zehn Jahren bei LG in verschiedenen Führungspositionen tätig, zuletzt als Marketing- und Vertriebsleiter im selben Bereich. Hauptaufgabe von Markus Spodymek, der direkt an Deutschland-CEO Steve Shin berichtet, ist es, die strategische Positionierung von LG in Deutschland weiter zu schärfen und die Marktposition nachhaltig auszubauen.

„Wir sind sehr froh, zu diesem wichtigen Zeitpunkt mit Markus Spodymek einen erfahrenen Salesprofi und Branchenkenner an der Spitze unserer HS Business Unit zu wissen. Dank seiner jahrelangen Expertise wird er wichtige Impulse für die erfolgreiche Geschäftsentwicklung von LG in Deutschland setzen“, sagt Steve Shin.

Die alleinige Verantwortung für den gesamten Vertrieb von LG HS in Deutschland übernimmt mit sofortiger Wirkung Simon Childs. Im Rahmen der Umstrukturierung heißt seine erweiterte Position Head of Sales (National Sales & Key Accountmanagement). Seine Nachfolge wird David Assmann als neuer National Sales Manager antreten, der unmittelbar an Simon Childs berichtet. David Assmann verantwortet ab sofort vorrangig den Ausbau der Fachhandelsaktivitäten von LG HS.