Pillars of Art Kunst trifft Flugdaten

Der Flughafen Rom gilt als einer der besten in Europa – regelmäßig mit fünf Sternen ausgezeichnet. Aus Digital Signage Sicht würde Rom FCO sogar sechs Sterne verdienen. Mit Ausnahme von Singapore Changi gibt es wohl keinen anderen Airport weltweit, der Digital Signage in solcher Unterhaltung bietet wie in der italienischen Hauptstadt.

Über die 600m² große LED in der Check-in Halle hat invidis schon berichtet. In Kooperation mit dem italienischen Kulturministerium präsentiert der Hub der Lufthansa-Tochter ITA berühmte italienische Kunst an LED-Säulen im Terminal.

Das Kunst-Konzept „Pillars of Art“ setzt darauf Berührungsängste mit historischer Kunst abzubauen. Die digitalisierten Kunstwerke werden an fünf LED-Säulen im Wartebereich präsentiert, ergänzt um verständliche Erklärungstexte. So öffnet man Kunst und Geschichte dem breiten Publikum. Regelmäßig werden neue Kunstwerke präsentiert – nicht nur auf LED sondern auch originale auf Sonderflächen.

Die Kunst des Wartens

Aus Digital Signage Sicht überzeugt allerdings die Integration von Kunst und Abflugdaten. Denn reihum werden die Säulen auch zur Anzeige von Abflugdaten genutzt. FIDS trifft Fine Art – innovatives Signage mit hoher Aufmerksamkeit.

