„Managed Signage“ heißt die neue Ausgabe des invidis Jahrbuch – die Fusion von Managed Services und Digital Signage. Denn die Ära von „Install and Forget“ ist vorbei. Digital Signage-Installationen müssen in Lebenszyklen gedacht werden. Kunden legen weniger Wert auf Eigentum, sondern wollen Zugang zu neuesten Technologien und kontinuierlichen Services. In der ProAV- und IT-Branche ist das Geschäftsmodell schon fest etabliert, jetzt zieht die Digital Signage-Branche nach.

Wie Integratoren die Umstellung zum Managed Service Provider (MSP) vollziehen und Software-Anbieter die passenden Lösungen anbieten können, erklären invidis-Experten Florian Rotberg und Stefan Schieker im Special des invidis Jahrbuch 2025, das am Donnerstag auf dem Digital Signage Summit Europe in München launchte. Wer sich vor Ort keine der begehrten Printeditionen sichern konnte, findet in wenigen Wochen die E-Book-Version in unserer Bibliothek.

Neben dem Special erwartet Sie auf fast 200 Seiten:

Digital Signage Market Map 2025: Detaillierte Marktanalysen und Expertenkommentare zu den wichtigsten Regionen – mit Europa, Nordamerika und erstmals auch Lateinamerika. Inklusive aktueller Rankings der bedeutendsten Marktakteure.

Künstliche Intelligenz im Fokus: Eine tiefgehende Analyse zeigt, wie AI die Branche verändert – von Automatisierung bis Personalisierung.

E-Paper 101: Alles, was Sie über die aufstrebende Displaytechnologie wissen müssen – kompakt und verständlich aufbereitet.

Retail Media, DooH & Content-Konzepte: Umfassende Kapitel beleuchten Marktentwicklungen in DooH und Retail Media sowie die neuesten Trends in der Außenwerbung.

Das Jahrbuch erscheint zweisprachig auf Deutsch und Englisch – ein weiterer Vorteil für die internationale Community der Digital Signage-Welt.