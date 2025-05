Der neue Firmenname Forté, das neue Logo und die neue Markenidentität sollen den PorAV-Anbieter aus Minnesota als Branchenführer in der Bereitstellung und Unterstützung von Kommunikations- und Kollaborationslösungen für den modernen Arbeitsplatz positionieren. Seit der Gründung 1974 entwickelte sich Forté zu einem Anbieter mit 1.300 Mitarbeitern an 41 Standorten in den USA sowie Tochtergesellschaften weltweit.

„Wir sind viel mehr als ein AV-Integrator und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, eine neue Markenidentität zu schaffen, die unser Unternehmen in die Zukunft führt“, sagte Jeff Stoebner, Vorstandsvorsitzender und CEO von Forté. „Wir haben strategische Investitionen getätigt, um das Unternehmen zu transformieren und unsere Kunden zu bedienen. Die Entscheidung für die Umbenennung basiert auf unserer umfassenden Expertise in der Entwicklung von Lösungen für Menschen, die jeden Kontaktpunkt verbessern. Wir konzentrieren uns darauf, unseren Kunden ein echter strategischer Partner zu sein und Innovationen zu liefern, die ihre Bedürfnisse unterstützen.“

Forté hat sich der Nachfrage des Marktes angepasst und bietet heute Konferenzraumlösungen als Service. Unter Forté Velocity bietet der Integrator, Logistikexperte und MSP nun zertifizierte Konferenzraumlösungen. Einsatzbereit in nur zehn Tagen – inklusive Planung, Logistik und Installation.

Unter Magenium vermarktet Forté sein breites Microsoft Solution Angebot und zählt zu einem der wichtigsten Microsoft Teams Partner weltweit.

Auf dem Weg zum Milliardärs-Club

Mit 576 Millionen USD Umsatz zählt Forte (ehemals AVI-Systems) neben Diversified und AVI-SPL zu den Top 3 Systemintegratoren in Nordamerika. Berücksichtigt man die Umsätze der von Forte dominierten GPA-Allianz, erzielt die Forte-GPA Plattform weltweit rund 1,6 Milliarde USD Umsatz jährlich.

Im Jahr 1974 in den USA als OMF Audiovisuals gegründet, firmierte der ProAV-Integrator seit 1990 als AVI-Systems. Seit Ende April tritt das Unternehmen als Forte im ProAV-Markt auf, wohl auch um sich besser vom größten Wettbewerber AVI-SPL zu unterscheiden.

Im ProAV-Markt spielt Forte seit dem Beitritt zur GPA-Allianz 2020 eine global führende Rolle. Forte ist der exklusive US-Partner der Allianz und auch größter Anteilseigner. GPA erlaubt in der Regel nur ein Mitglied pro Land, das für alle GPA-Mitgliedern im eigenen Markt Installationen und Serviceleistungen durchführt.