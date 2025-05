Clogan soll die internationale Expansion der Self-Service-Plattform vorantreiben, nach starkem Wachstum und einer Partnerschaft mit der 2.300 Standorte starken Drogeriemarktkette Rossmann in Deutschland.

Retailmediatools, ein Anbieter für Retail-Media-Infrastruktur mit Sitz in Berlin, hat Barry Clogan zum neuen Chief Executive Officer ernannt. Drei Jahre nach der Gründung übernimmt damit erstmals ein externer CEO die Führung des Unternehmens. Diese Personalie soll die internationale Expansion von Retailmediatools unterstützen.

Grundlage dafür sind laut dem Unternehmen ein starkes Wachstum und Partnerschaften mit namhaften Händlern. Dazu zählt die deutsche Drogeriekette Rossmann, die jährlich rund 10 Milliarden Euro umsetzt, die Finnlands S Group sowie der international aktive Quick-Commerce-Anbieter Flink.

Als ehemaliger Chief Product Officer bei Wynshop, das kürzlich von Instacart übernommen wurde, bringt Barry Clogan einen breiten Erfahrungsschatz aus der Zusammenarbeit mit internationalen Einzelhändlern in den Bereichen E-Commerce, digitale Transformation und Retail Media mit. Außerdem leitete er das internationale digitale Lebensmittelgeschäft von Tesco sowie den frühen Online-Lebensmittelhändler Mywebgrocer.

Omnichannel inklusive Instore

Die Retail-Media-Plattform Retailmediatools ist cloud-native und API-first . Durch die Self-Service-Funktionen lässt sich die Plattform über alle digitalen Kontaktpunkte hinweg einführen. Damit lassen sich relevante Werbeinhalte in unterschiedlichen Formaten und Platzierungen ausspielen: auf Websites, in Apps, auf digitalen Screens oder an interaktiven Kiosken.

„Retail Media zu beherrschen wird für Händler zunehmend geschäftsentscheidend“, kommentiert Barry Clogan, CEO von Retailmediatools. „Um im Wettbewerb erfolgreich zu sein, müssen die Händler ihre Retail-Media-Strategien dynamisch weiterentwickeln und skalieren. Ich freue mich, das Unternehmen zu führen, das dafür die flexibelste Lösung am Markt bietet. Sie ermöglicht volle Self-Service-Kontrolle über margenstarkes Omnichannel Retail Media und über die eigenen First-Party-Daten.“

Barry Clogans Ernennung folgt auf die kürzlich erfolgte Ernennung von Maxime Joppé zum VP of Global Sales, der umfangreiche Erfahrungen von Catalina Marketing, Epsilon und Microsoft PromoteIQ mitbringt.