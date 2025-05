Nun ist es offiziell: Dave Haynes hört auf. Damit tritt einer der profiliertesten und beliebtesten Fachjournalisten der Digital Signage-Welt von der aktiven Bühne. Als One-Man-Show begleitete er mit seiner Website Sixteen:Nine die Digital Signage-Industrie für fast zwanzig Jahre.

Als Content-Partner wusste invidis Dave immens zu schätzen – sowohl fachlich als auch persönlich. Daher sind wir sehr stolz darauf, dass invidis zukünftig Sixteen:Nine weiterführen wird – in Ko-operation mit Spectrio.

Ab Juni wird das Redaktionsteam von invidis die Berichterstattung und die Analysen auf Sixteen:Nine übernehmen.

Erfahrung im Journalismus

Die Reputation, die Sixteen:Nine über Jahre aufgebaut hat, kam nicht aus dem Nichts: Dave begann seine berufliche Laufbahn im Journalismus und arbeitete über zwei Jahrzehnte in verschiedenen Funktionen bei Tageszeitungen.

1999 wechselte er zum Elevator News Network (ENN), einem der damals ambitioniertesten Digital Signage-Netzwerke, und trieb dort die Expansion in Kanada voran. Nach der Fusion von ENN mit Captivate Network im Jahr 2001 verließ Dave Haynes das Unternehmen.

Er gründete eine Beratungsfirma und half beim Aufbau des DooH-Netzwerks Concourse Media. Sixteen:Nine gründete Dave Haynes im Februar 2006. Mit seiner journalistischen Erfahrung wollte er eine fundierte und kritische Perspektive in die Branche einbringen. Sixteen:Nine entwickelte sich rasch zu einer anerkannten Informationsquelle im Bereich Digital Signage.

Podcasts und Mixer

Im September 2021 wurde Sixteen:Nine vom Digital Signage-Anbieter Spectrio übernommen. Dave Haynes blieb als Herausgeber und Chefredakteur tätig und setzte seine unabhängige Arbeit fort.

Neben dem Blog produzierte er den 16:9-Podcast und organisierte Networking-Events wie die „Sixteen:Nine Industry Mixers“ auf Messen wie der ISE und der DSE. Sein Opus Magnum lieferte er Anfang 2025 mit dem Future Displays Report, der auf mehr als 240 Seiten den Stand der Digital Signage-Technik beschreibt.

Kampf der Marketingphrase

Wer regelmäßig Sixteen:Nine gelesen hat, weiß den besonderen Haynes-Stil zu schätzen. In einer humorvollen, sich selbst nicht zu ernst nehmenden Art ist er in der Sache stets kritisch und genau. Das wird schon durch sein Motto „All Digital Signage – Some Snark“ deutlich. Er sah sich als „Bullshit Filter“, der Marketingphrasen ignorierte und Branchenprobleme klar benannte. Diese besondere Mischung hat ihm in der internationalen Digital Signage-Welt Beliebtheit und Respekt verschafft.

invidis ist es somit eine Ehre, in Daves Sinn Sixteen:Nine weiterzuführen – wobei uns vollkommen klar ist, dass wir Dave Haynes nicht kopieren können. Wir werden unsere eigenen redaktionellen Stärken einbringen, aber dasselbe Ziel verfolgen: Für die internationale Digital Signage-Industrie einen Anlaufpunkt, einen Fixstern am teilweise unübersichtlichen Digital Signage-Firmament zu bilden.

Oder in Daves Worten: „I know I bring something different.” Wir werden alles tun, um dieser Tradition zu folgen