Statista bleibt ein faszinierende – wenn auch branchenfremde Investition – für den Kölner Medienkonzern Ströer. Das Geschäft mit Daten, Statistiken & Co. erweist sich weiterhin als Wachstumsstory. Die Hamburger erzielen 40 Prozent ihres Umsatzes in den USA – selbst US-Präsident Trump hält Statista-Daten in die Kameras der Weltpresse.

Jetzt meldet das Handelsblatt eine erste Vertragsunterzeichnung mit einem AI-Betreiber: Microsoft füttert zukünftig den hauseigenen Chatbot mit Daten von Statista, um damit seinen AI-Assistenten Copilot zu ergänzen.

Das Hamburger Unternehmen will sich neben dem Abo-Direktgeschäft zum wichtigen Datenlieferanten für AI-Anwendungen weiterentwickeln. Dazu sollen laut Handelsblatt bis Jahresende Daten-Deals mit weiteren AI-Anbietern abgeschlossen werden. Erster Kooperationspartner ist bereits Canva.

Microsoft integriert die Statista-Daten für einen Abo-Aufpreis mit Microsofts Copilot-Plattform. Voraussichtlich im dritten Quartal soll die Funktion zur Verfügung stehen.

Ströer plant außerdem einen Verkauf von Statista und testet zur Zeit das Interesse des Marktes. Neben der Datenplattform überlegt man in Köln auch, sich von Assam Beauty zu trennen. Beide Geschäftsmodelle passen nicht mehr in den OoH+ Fokus von Ströer.