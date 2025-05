TCL auf der Display Week MicroLED in winzig und riesig

TCL China Star Optoelectronics Technology, auch bekannt als TCL, hat diese Woche einen großen Stand auf der Display Week im Silicon Valley, und unter den dort ausgestellten Produkten ist eine 219-Zoll-MicroLED-Videowand mit 219 Zoll – allerdings gekachelt und nicht aus einer einzigen Bildschirmplatte.

Die Micro-LED-Wall hat ein Seitenverhältnis von 36:9 und eine Auflösung von 5.760 mal 1.440, sodass die Pixeldichte angesichts der schieren Größe nicht besonders hoch sein kann. Dies könnte auch einer der Fälle sein, in denen ein Hersteller seine eigene Definition von MicroLED annimmt, im Gegensatz zu der Experten-Definition von LEDs, die sowohl in der Höhe als auch in der Breite kleiner als 100 Mikrometer sind.

Interessanterweise zeigt TCL auch das genaue Gegenteil in Sachen Größe: ein Halbzoll-Si-MicroLED-Display, das 5.080 Pixel pro Zoll hat und laut TCL 4 Millionen Nits liefern kann. Ich bin kein Wissenschaftler, aber das scheint die Art von Helligkeit, die ein Loch durch Beton brennen würde.

Laut TCL handelt es sich um das weltweit kleinste MicroLED-Display auf Siliziumbasis, das für Anwendungen wie Wearables der nächsten Generation und Mikroprojektoren konzipiert ist.

Der chinesische Hersteller zeigt auch eine Reihe von OLED-Panels, die im Inkjet-Verfahren hergestellt werden. Inkjet wird als eine Möglichkeit gesehen, mit der die Hersteller von OLED-Panels die Fertigungsgenauigkeit verbessern, Ausschuss reduzieren und die Produktion beschleunigen können.

