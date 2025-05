IT-Sicherheit hängt von aktueller Software ab – veraltete Betriebssysteme und Softwareanwendungen sind auch im Digital Signage-Markt die Achillesferse der IT-Sicherheit. Microsoft plant nun, System-Updates für Administratoren deutlich zu vereinfachen. Künftig sollen alle Apps auf Windows 11-Geräten über eine „einheitliche, intelligente Update-Orchestrierungsplattform“ auf dem neuesten Stand gehalten werden können.

Die Update-Funktionen werden neben Windows-Updates erstmals auch Anwendungen und Treiber von Drittanbietern, wie etwa Digital Signage-CMS-Plattformen, einbeziehen. Bislang mussten Drittanbieter ihre eigenen Updatesysteme nutzen.

Mit der angekündigten Microsoft Update Orchestration Platform können Administratoren die Updates dann installieren, wenn es am günstigsten ist. Microsoft wird die Aktualisierungen auf der Grundlage der Computeraktivität und des Batteriestatus des PCs planen und dabei auch die günstigeren Strompreise in der Nacht berücksichtigen. In intelligenten Stromnetzen erkennt Microsoft auch Zeiten, in denen viel Wind und Sonne für eine hohe Stromerzeugung aus Wind- und Solaranlagen sorgen, während der Stromverbrauch niedrig ist, was zu niedrigen oder sogar negativen Strompreisen führen kann.

Relevanz für Digital Signage und SoC

Da SoC-Systeme häufig in der Digital Signage-Branche eingesetzt werden, stellt sich die Frage, inwieweit Unternehmen wie Samsung und LG ähnlich integrierte Update-Lösungen anbieten sollten, die Update-Funktionen für Drittanbieter-Apps unterstützen.

Endanwender, Digital Signage-Integratoren und Softwareanbieter würden einfache und sichere Update-Funktionen auf SoC-Plattformen sicherlich begrüßen. Laut Lukas Danek, CPO von SignageOS, liegt das Problem auf dem Digital Signage-Markt jedoch woanders. „SoCs sind eingebettete Systeme, auf denen oft nur wenige dedizierte Anwendungen laufen. Die Funktionen einer komplexen Update-Plattform können in Digital-Signage-Anwendungen nicht vollständig genutzt werden.“

Viel wichtiger für SoC-Hersteller in der Digital Signage-Branche ist ein grundlegender Wandel hin zu einer regelmäßigen Update-Politik. Anders als in der IT-Branche stellen Digital Signage SoC-Hersteller Updates für Firmware, System- und Browser-Engines nur in großen Abständen zur Verfügung.