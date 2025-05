USSI Global, ein weltweiter Anbieter von Netzwerk-, Broadcast- und Digital Signage-Systemen und -Dienstleistungen hat Carlo DiMarco als Vice President of Strategic Marketing and Growth engagiert. Er trat am 1. April den Job an und ist für die strategische Geschäftsentwicklung in neuen und bestehenden Märkten verantwortlich.

„Ich freue mich, Teil eines Teams zu sein, das innovative Lösungen und Dienstleistungen für eine Vielzahl von Partnern in der Medien-, Unterhaltungs- und Digital Signage-Branche anbietet“, sagt Carlo DiMarco. „Bei USSI Global kann ich meine Erfahrungen in den Bereichen strategisches Wachstum und Technologie bei Paramount/Viacom, Cheddar News und zuletzt bei DooH-Startups im Bereich Point of Care einbringen.“

„Wir freuen uns sehr, Carlo im Team von USSI Global willkommen zu heißen“, sagte Anthony Morelli, President und CEO von USSI. „Er versteht unsere Märkte, weil er dort bereits erfolgreich war. Carlo wird uns helfen, unseren bestehenden Kundenstamm zu stärken und in neue Gebiete zu expandieren.“