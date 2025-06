Ausbau LG investiert in neue OLED-Technologie

Bei großformatigen OLED-Displays gilt LG als weltweiter Marktführer – selbst der Erzrivale Samsung bestückt großformatige OLED-Displays mit Panels von LG Display. Nun hat das Unternehmen neue Investition in Höhe von 1,26 Billionen KRW – umgerechnet 800 Millionen Euro – in den kommenden 24 Monate in neue OLED-Technologien zu investieren, um die führende Position im Displaymarkt zu sichern.

Der Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau der Infrastruktur, einschließlich der Anlagen für die Anwendung neuer OLED-Technologien. LG Display plant, seine Anlageninvestitionen für OLED-Technologien der nächsten Generation vor allem auf seinem Campus im südkoreanischen Paju zu konzentrieren. Mit diesem Schritt will LG Display proaktiv auf die wachsende globale Nachfrage nach OLED im Displaymarkt reagieren.

Mit seiner Investition konzentriert sich LG Display auf Premium-OLED-Panels der nächsten Generation und den Aufbau einer Modulinfrastruktur. Es handelt es sich um die erste Inlandsinvestition dieser Art seit dem Verkauf des LCD-Werks Guangzhou in China.

Bei Premium OLED-Displays – großformatige insbesondere LG und bei kleineren Displays Samsung – sind die beiden südkoreanischen Displayhersteller weltweit führend. Im LCD-Markt beherrschen nun chinesische Hersteller wie BoE und TCL einen Großteil des Weltmarktes.